英國王室︱哈里王子申美國簽證疑暪報吸毒史　遭移民局公開法庭文件

▲ 哈里王子申美國簽證疑暪報吸毒史。

【哈里王子/英國王室/美國簽證】英國哈里王子(Prince Harry）又有麻煩!據外媒報道，哈里王子被指控隱瞞曾吸毒而成功申請簽證移居美國，美國政府應法庭要求公開訴訟文件，但大部分內容都被塗黑。當局強調是要保護私隱，又指無證據顯示他獲得特別待遇。

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綜合多間外媒報道，美國一個保守派智庫指控哈里王子2020年申請移居美國時，涉嫌瞞報吸毒史，簽證才因此獲批，入稟要求公民及移民服務局公開其申請文件。

哈里王子年幼時是英國王室的壞孩子，這個是公開的秘密，他在前年出版的自傳中，自認吸毒、酗酒、闖禍，以及曾吸食可卡因、大麻、迷幻蘑。

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哈里王子︱80頁文件大部分內容塗黑處理

傳媒指出，美國簽證的申請表有問及申請人現時及過往曾否濫藥，承認吸毒有可能不獲發簽證，不過移民局官員有權考慮各方因素再作最終決定。最終法庭下令公開此訴訟的80頁文件，不過大部分內容塗黑處理，亦不包括哈里的簽證申請書。

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移民局主張入稟一方未能舉證指出哈里王子如何獲優待，或移民局官員有何不當行為，說明不了公開申請文件帶來何種公眾利益，足以凌駕哈里王子的個人私隱權。

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哈里王子︱特朗普放過哈里

哈里王子與太太梅根婚後，與家人分歧日漸擴大，最終在2020年出走王室，隨本身是美國公民的梅根移居加州，但無公開他是用何種簽證入境。

美國總統特朗普此前亦曾評論爭議，說哈里面對家庭問題已夠麻煩，表示會放過他。

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