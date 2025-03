奇怪行為｜內地靚女留學生扮日本人　倫敦對窗大叫拍片擾民

▲ 內地靚女留學生扮日本人,倫敦對窗大叫拍片擾民,網民鬧爆:報警拉佢!

【內地女生 / 留學生 / 英國】近日,一則中國女留學生在英國大叫的影片在網絡瘋傳,影片被轉載至Facebook「交通及突發事故爆料」群組後,引起本港網民熱議。該留學生在影片中對窗外大叫,並以日文結尾,疑扮日本人「嫁禍」和醜化。

影片引來大量網友指責,群起而攻之,認為她「沒素質」,但亦不乏有人表示「做得好」。

奇怪行為|倫敦對窗以英文、日文大叫

女生在簡介中稱自己是1名英國碩士在讀的研究生。據影片可見,當日她將上身探出窗外,對著街區大喊「Good morning my neighbors! Sunshine in London, sunshine in the UK! すみません(早上好我的鄰居們!在倫敦的陽光、在英國的陽光!對不起!)」。

女生隨影片還附上「社恐(社交恐懼)」、「內向」及「雙重人格」的標籤。有網民看過影片後質疑其擾民,她回應稱「拍視頻下午6點,鄰居不在家,這個分貝和時常屬於附近的正常音量,沒打擾到別人哈」。

奇怪行為|網民:報警拉佢!

不過,仍有不少網民看過影片後紛紛指責女生的行為,「去到邊都咁黑人憎係有原因」、「報警拉佢」、「小心被對面狙擊了」、「只有我覺得尷尬得不行嗎」、「怪不得外國人會對中國人有意見」、「英國人還是太紳士了」、「我是真的不理解」、「居然沒人投訴你」、「為咗流量不惜做小丑」。

然而,卻也有人指其「做得好」,「幹得漂亮下次用韓語」、「すみません說得好」、「太棒啦」。

