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奇怪行為｜內地靚女留學生扮日本人　倫敦對窗大叫拍片擾民

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撰文： 王月明

發布時間： 50 分鐘前

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內地靚女留學生扮日本人，倫敦對窗大叫拍片擾民，網民鬧爆：報警拉佢！

【內地女生 / 留學生 / 英國】近日，一則中國女留學生在英國大叫的影片在網絡瘋傳，影片被轉載至Facebook「交通及突發事故爆料」群組後，引起本港網民熱議。該留學生在影片中對窗外大叫，並以日文結尾，疑扮日本人「嫁禍」和醜化。

影片引來大量網友指責，群起而攻之，認為她「沒素質」，但亦不乏有人表示「做得好」。

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奇怪行為｜倫敦對窗以英文、日文大叫

女生在簡介中稱自己是1名英國碩士在讀的研究生。據影片可見，當日她將上身探出窗外，對著街區大喊「Good morning my neighbors! Sunshine in London, sunshine in the UK! すみません（早上好我的鄰居們！在倫敦的陽光、在英國的陽光！對不起！）」。

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女生隨影片還附上「社恐（社交恐懼）」、「內向」及「雙重人格」的標籤。有網民看過影片後質疑其擾民，她回應稱「拍視頻下午6點，鄰居不在家，這個分貝和時常屬於附近的正常音量，沒打擾到別人哈」。

奇怪行為｜網民：報警拉佢！

不過，仍有不少網民看過影片後紛紛指責女生的行為，「去到邊都咁黑人憎係有原因」、「報警拉佢」、「小心被對面狙擊了」、「只有我覺得尷尬得不行嗎」、「怪不得外國人會對中國人有意見」、「英國人還是太紳士了」、「我是真的不理解」、「居然沒人投訴你」、「為咗流量不惜做小丑」。

然而，卻也有人指其「做得好」，「幹得漂亮下次用韓語」、「すみません說得好」、「太棒啦」。

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