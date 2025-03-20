金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子

▲ 金賽綸雖已離世超過一個月，但仍不停被爆出私隱！

【金賽綸/金秀賢】韓星金秀賢被爆與已故女星金賽綸曾交往6年，而且由女方15歲時已開始交往，繼而醜聞愈爆愈多，事件發酵超過一星期，但仍沒完沒了。韓國YouTuber李鎮浩19日晚突然發布一段疑是金賽綸的錄音檔，時長達6分30秒，對話內容揭露她已婚圈外人並曾墮胎，更曝光老公的控制狂行徑！

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金秀賢金賽綸｜YouTuber大爆金賽綸老公身份

李鎮浩曝光一段疑是金賽綸與經理人的對話音檔及金賽綸社交平台的「婚照」，照片中的金賽綸與一名男子齊齊穿上型格黑衣，並牽手回眸，李鎮浩直指這是婚照，合照中的男子就是金賽綸老公，二人是透過朋友介紹而相戀，男方是美國紐約大企業工作的上班族，婚照曾於今年1月8日在金賽綸個人社交網發佈，當時還配文「Marry（結婚）」字樣，但隨後被刪文，對於這輯婚照，金賽綸當時澄清只是與朋友拍攝的寫真而已。

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金秀賢金賽綸｜老公被觸怒擅自發佈婚照

不過從李鎮浩公開的音檔中，金賽綸就承認這是婚照，但上傳婚照的並不是她本人，而是另一半，她指對方因不滿她兩個行為而擅自公開婚照：「因為他不滿我跟前男友的事情，他又一直逼問為什麼要隱瞞結婚的事實，我們爭吵後，他就用我IG上傳那張照片，我事後得知後很生氣他才刪文，我也沒想到會跟這種人結婚！」

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金秀賢金賽綸｜因懷孕被威脅結婚 用瘋子來形容老公

錄音中的金賽綸又指曾打算與對方分手，但後來因為懷孕而被威脅結婚，不過她最終決定墮胎，並透露兩人已在海外辦了婚禮，經理人無奈表示：「你身邊怎麼都是這種人？」再問到她父母是否同意這段婚姻，金賽綸就支吾以對，只簡單回應：「他是個正常人，但喝酒後會變得有點失控。」金賽綸還透露，老公平常個性正常，但喝酒後情緒會不穩，還用瘋子來形容他。

不過，有不少網友聽過這段音檔後，卻認為有剪輯痕跡：「太假了！怎麼可能金賽綸結婚都不知道，肯定100家媒體會報」、「聽錄音的時候就沒有語調特別詭異，原來是剪輯的！」，也有網友不滿道：「不要再轉移焦點了！」

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