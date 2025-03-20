公立醫院收費檢討︱現時急症室求診者55%屬輕症　蕭粵中料調整收費有望影響病人求診心態

▲ 醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中相信，急症室調整收費或影響病人求診心態。（資料圖片）

公營醫療系統收費檢討即將公布，消息指，急症室收費擬分兩級制，危殆及危急類別的收費全免，緊急至非緊急類別則會提高收費與私家診所看齊。醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中相信，急症室調整收費將有助減輕前線醫護人員的壓力，並將資源集中用於真正緊急需要的病人上。

蕭粵中今早（20日）接受電台訪問時指，現時急症室每年求診人數逾200萬人次，並按患者病情分為五類別，包括「危殆」、「危急」、「緊急」、「次緊急」及「非緊急」。根據過往數據顯示，現時全年急症室求診人數中，接近55%屬輕症，即次緊急及非緊急病人，而屬第三類緊急人數大約佔40%。輪候時間方面，危殆病人會即時醫治，危急病人等候時間約為7至8分鐘，至於第三至第五類則輪候介乎160至190分鐘不等。

作為急症室的前線醫護人員，他們最希望能真正幫助有需要的病人，尤其是危急及緊急的病人，但長時間的輪候時間對於病人來說不是最理想的狀態，希望急症室調整收費後，可減少輕症病人求診量。根據過往數據，如2017年加價後，第四及第五類的病人人數明顯減少，下跌達5%，相信任何收費調整都會影響病人求診心態和決定，重申急症室最希望幫助最危殆和危急的病人，例如心臟病發、中風、嚴重創傷患者等。

外界關注新收費制度實施後，將會影響前線人員壓力，甚至與病患及其家屬產生更多爭拗。他解釋指，急症室分流制度已建立超過20年，分流護士會因應病人的病情、病歷、維生指數、血壓、脈搏、體溫、血含氧量等一籃子因素，最後作綜合分析後進行等級分類。

而病人如在輪候期間，病情變得嚴重，可向分流站護士提出，護士會根據病徵及其維生指數決定，如果情況轉差會升級。他強調，是由客觀數據決定分流，呼籲輕症市民可考慮現有的社會醫療資源，用其他方法如基層醫療或私家醫生解決其醫療需要。

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