教育差異︱內地女到港讀中三感慨差異大　舉5大重點直呼：以前的苦都白吃了

▲ 內地女到港讀中三感慨差異大，舉5大重點直呼「以前的苦都白吃了」。

【內地生 / 教育差異 / 功課壓力】近日，一內地女生在小紅書上分享在香港讀中學半年多的感受，詳細對比了兩地基礎教育體系的諸多不同，直言「以前的苦都白吃了」。目前就讀中三的她面臨選科，認為這種方式能「發揮自己最大的特長」。

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教育差異︱1. 少了形式主義

這一方面是帖主最讚賞的，尤其是上下學時間，「擁有了很多自己的時間」。之前該女生在內地私立學校就讀高二（中五），面臨著即將高考的巨大壓力，在作息上「早5晚10」，每日學習時間長達十幾小時。

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現在的她沒有了「晨讀、晨跑」（中學常見的每日集體活動），下午三四點放學之後，「可以和同學一起去逛逛維港，喝喝下午茶」。這些自由支配的時間令她不再被「逼瘋」，遠離了原本「卷」的學習生活。

教育差異︱2. 使用英文授課

中學階段就用英文授課這一特點，和內地（非國際學校）的教育有著很大不同。這位女生在來港讀書的前期，面臨著「有些課程不太能聽懂」的困境。但通過向同學求教，她逐漸跟上了步伐，得以融入其中。

教育差異︱3. 尊重學生選擇

該女生在之前的中學，每個月有儀容儀表的檢查，要求「所有學生必須剪短髮」，這一規定讓她「心裡壓力非常大」。如今，在香港的中學校規裡沒有這一細則，她如願「留回心愛的長髮」。

教育差異︱4. 家校溝通細緻

在學校老師和學生家長的溝通上主要有兩大不同。首先，老師只能透過郵件的方式聯繫家長，和內地常見的所有家長進入一個微信群聊，老師會隨時發消息、通話聯絡的方式截然不同。放學以後，老師也不會再打擾家長。

▲ 樓主稱，選科可以發揮自己最大的特長。（資料圖片）

此外，家校面談採取的是一對一的方式，彼此間的溝通「非常細緻」。在內地學校，一般採取「集體家長會」，由老師在台上為幾十位家長講解班級學生整體成績情況、身心發展等內容。

教育差異︱5. 課程設置豐富

帖主提到，當下在香港「只有語數英和香港通識」是必考科目，其他選修課程她能夠「選擇自己喜歡的科目」，並且「選擇很多」。

在內地，不同省份有不同的選科要求。目前常見的是語數英為必選，其他六門科目（物理、化學、生物、政治、歷史、地理）自選三門，但有一定的組合要求。而商業管理、計算機、旅遊、會計等香港中學提供的選修科目，在大學階段才會開設。

教育差異︱網友意見不一

評論區中，有不少和帖主同齡的網友互相交流在港的讀書心得和經驗。一方面，他們認可當下香港教育中對學生保留的自由度，如女生可以選擇留長發，而非按內地大多中學校規要求的統一剪短。此外，較早的放學時間，意味著能夠有更多自我學習的空間，或是發展興趣愛好。

另一方面，也有網友認為兩地教育差異不能一概而論，尤其是香港中學也有「卷」的地方。在基礎的儀容儀表方面，「香港連鞋、襪子都管」、「扎頭髮的皮筋都有要求」。此外，亦有網民認為香港同樣存在學業壓力，「如果是band3可能要加倍努力才能進入八大」、「卷不卷是看自己定義去哪個高點」、「有些人在乎國際」。

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