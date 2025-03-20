謝家準女婿｜謝婷婷男友內外兼備為學霸一名　事業有成任職大型家具連鎖店高層

▲ 謝婷婷外籍男友Mathew可說內外兼備！

【謝婷婷/星二代】謝婷婷（Jennifer）於2019年無預警宣布誕下一女，母女倆一直定居於加拿大。今年情人節，謝婷婷大方曬出與外籍男友的合照，原來其男友背景猛料，不僅是學霸，還事業有成，可謂內外兼備！

據悉，現年約34歲的謝婷婷男友Mathew來自澳洲，畢業於斯威本科技大學（Swinburne University of Technology）工業和產品設計系。Mathew在學期間成績優異，曾獲全額獎學金。

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謝婷婷男友｜3年間晉升為零售總監

學有所成的Mathew於2015年加入大型家具零售連鎖店KING ，後來於2017年離開，轉而投身於其他行業，包括零售業、房地產業及傳媒業，其後再次回到KING工作。

2020年年初，他從澳洲前往加拿大溫哥華，協助KING在當地開設展廳。Mathew初到加拿大時，負責公司的貿易和商業業務，其後晉升為助理經理、展廳經理，並於2023年起擔任零售總監，全面負責北美地區的零售策略。

KING是一家高端家具設計與製造商，在世界各地均設有專門店。Mathew當年從澳洲前往溫哥華協助展廳的建立，或許正是在那時候邂逅了謝婷婷，繼而相戀。

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謝婷婷男友｜已到「見家長」階段

喜愛運動的Mathew與熱愛網球的謝婷婷十分合拍，此外，Mathew還熱愛下廚，每天為女友炮製愛心早餐。早前，謝婷婷在IG 上分享了一張早餐的照片，並附文：「So spoiled（every morning）.（被寵壞了，每天早上）」，二人非常溫馨。

大方認愛的謝婷婷早前低調回港，攜帶愛女Sara及男友Mathew與家人見面。隨後，她更在IG上罕有曬出全家福。進展到「見家長」的階段，顯示二人感情相當穩定。

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