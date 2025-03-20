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諾如病毒｜內地交流團接連爆腸胃炎多達9間中小學中招　中疾控警告：諾如病毒3月仍流行

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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本港多達9間中小學參加內地交流團後爆發腸胃炎，中疾控就指出諾如病毒在3月仍然流行。

【諾如病毒/傳染病/腸胃炎/預防】本港多達9間中小學在參加內地交流團後，接連爆發腸胃炎，其中多名學生確診諾如病毒。中疾控周三（19日）在新聞發布會上指出，諾如病毒在3月仍然流行，並列出5大預防要訣。

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近期接連有學生參與內地交流團後出現腸胃炎症狀，部分相信涉及諾如病毒感染，截至目前為止一共多達9間中小學中招。

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國家衛生健康委員會於周三（19日）召開新聞發布會，中疾控研究員常昭瑞在會上介紹，感染諾如病毒後最常見症狀為嘔吐和腹瀉，其次有噁心、腹痛、頭痛、發燒、畏寒和肌肉酸痛等。她指，諾如病毒通過糞口途徑傳播，包括食用被病毒污染的水和食物，直接接觸吐泄物、間接接觸被污染的環境或物體表面，以及攝入含有諾如病毒的氣溶膠等。

諾如病毒｜抗生素對諾如病毒無效

被問到感染諾如病毒後是否可以用抗生素進行治療，她就解釋，諾如病毒所引起的胃腸炎是病毒感染，而抗生素是針對細菌感染的藥物，因此對諾如病毒無效；不過大多數病例都是輕症，一般2至3日後便可自行康復。

值得留意的是，由於諾如病毒具有高度變異性，存在多種基因型別和變異株，人體感染某一型別的諾如病毒後，對其他型別的諾如病毒感染，保護作用是有限的。此外，由於感染諾如病毒後產生的免疫保護作用持續時間較短，隨著時間的推移，這種免疫保護力會逐漸減弱，因此感染諾如病毒痊癒後還可能再次感染。

諾如病毒｜預防諾如病毒5大要訣

那麼市民平日應如何預防感染諾如病毒？常昭瑞就列出以下5點，供大家參考。

1. 勤洗手

在餐前、便後、加工食物前和外出回家後，做好手部清潔，建議可以使用肥皂或是洗手液，用流水洗20秒以上。

2. 注意飲食安全

不喝生水，食用蔬菜和水果前要徹底洗乾淨，烹調加工食品時要做到生熟分開，避免交叉污染，確保食物要煮熟煮透，尤其是貝類等海產。外出用餐時，要選擇衛生條件良好的餐廳。

3. 清潔環境及做好通風

做好居室的日常清潔和通風，確保廚房和餐具清潔，及時處理垃圾。

4. 做好規範消毒

如有家庭成員出現了胃腸炎症狀，要對其嘔吐物和排泄物進行規範處理，用含氯消毒劑徹底消毒受污染的環境和物體表面，並對門把手、馬桶按鈕以及浴室這些接觸頻繁、容易病毒污染的區域和部位進行定時消毒。

5. 感染後減少接觸他人

感染病毒後應盡量居家休息，減少與他人的密切接觸。特殊崗位的從業人員如廚師、育嬰員以及外帶快遞員等不要帶病上崗。

她又補充，學校及幼兒園等人群聚集場所皆是諾如病毒的高發場所，應落實好日常防控措施，嚴格執行晨午檢制度，落實因病缺勤追蹤和疫情報告，並確保食品和飲用水安全，定期對環境進行清潔消毒，規範處理嘔吐物，通過多種渠道開展諾如病毒防控知識的宣傳教育，以提高師生的防護意識和能力。

更多相關報道：北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危

諾如病毒｜4大感染諾如病毒高危場所

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒早前在Facebook亦有就「諾如病毒」發文指出此病毒疫情亦在台灣升溫，並指出生的海鮮，尤其是貝類及未徹底加熱海鮮如生蠔，均要小心。

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黃軒指出，不少人常用的殺細消毒酒精對諾如病毒是無效，建議應用肥皂洗手，而且相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡。他又呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

預防諾如病毒7大要點

黃軒又分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面:

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根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

諾如病毒傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

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資料來源：國家衛生健康委員會

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