消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單

▲ 消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物 17款高分無毒牛油安全清單

【牛油/消委會/牛油成分/致癌物/污染物】食麵包時必備牛油,但原來市面上不少牛油竟含有毒物質及基因致癌物!消委會曾兩度測試共58款預先包裝牛油、人造牛油及相關塗抺醬樣本,發現逾半存在污染物;當中含植物油成分的人造牛油有多達9成樣本被檢出基因致癌物。

逾半樣本含污染物3-MCPD及致癌物

消委會曾測試30款市面上較常見的預先包裝牛油、植物牛油及相關產品的樣本,當中包括不少港人熟知的人氣品牌,如大公司、安佳、總統牌、銀寶等。消委會從中驗出16款樣本含污染物「氯丙二醇」(3-MCPD),及18款含有基因致癌物「環氧丙醇」。

不含基因致癌物及污染物牛油名單

1. 大公司 Daisy 澳洲純牛油含鹽 Australia Pure Salted Butter

2. 安佳 Anchor 無鹽牛油 Pure New Zealand Unsalted Butter

3. Emborg Unsalted Butter

4. 銀寶 Lurpak 高級丹麥牛油有鹽 Salted Butter

5. 總統 President 法國有鹽牛油 French Salted Butter

6. Southdale Farm Salted Butter

7. 安佳 Anchor 有鹽牛油 Pure New Zealand Salted Butter

8. Emborg Spreadable Salted The Perfect Blend of Real Butter and Selected Vegetable Oils

9. 大公司 Daisy 澳洲軟牛油 Australian Spreadable Salted Butter

污染物損腎臟功能、致癌物少量攝取亦高危

根據國際組織資料,「氯丙二醇」可損害腎臟功能及影響雄性的生殖系統。消委會提醒,氯丙二醇可經其他高溫烹調而形成,因此亦同時存在於其他食物,例如精煉食油、粉麵、麵包、曲奇、蛋糕、薯片薯條,以至嬰兒配方及後續配方奶粉等。

歐洲食品安全局和聯合國糧食及農業組織,及世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會(JECFA)均有建議的每日攝入量,分別為2微克及4微克。歐洲食物安全局建議,以一個60公斤體重的人士計,每日最高可攝入氯丙二醇的分量(獨立或合計)為120微克;世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會(JECFA)則建議為240微克。

至於基因致癌物「環氧丙醇」,消委會引述聯合國糧農組織/世衛食品添加物專家委員會(JECFA)及歐洲食物安全局的報告指,環氧丙醇同時具基因毒性和致癌性的物質(genotoxic carcinogen),可損害脫氧核醣核酸(DNA)。世衞癌症研究國際機構(IARC)將環氧丙醇評為「很可能令人類患癌」的物質(group 2A substance),一般建議人們應盡量減低從食物內攝取基因致癌物。

此外,食安中心資料也顯示,基因致癌物是透過直接破壞脫氧核糖核酸(DNA)而誘發癌症。這類致癌物沒有一個絕對安全的攝入量,即使少量也有可能破壞基因物質,從而增加發生癌症的機會。

植物牛油逾9成檢出基因致癌物

消委會之後再度檢測28款牛油產品,發現有16款含植物油成分的人造牛油及塗抺醬樣本中,超過8成(13款)檢出有毒物質「氯丙二醇」,逾9成(15款)檢出基因致癌物「環氧丙醇」。

獲評4.5星或以上牛油產品名單

1. Pauls Australian Butter (Unsalted)

2. 大公司 Daisy 無鹽牛油 Unsalted butter

3. 大公司 Daisy Butter Blend Spread (Salted)

4. 銀寶Lurpak 有鹽軟牛脂Spreadable Slightly Salted

5. Flora Light Spread

6. Meadows Spread with Sunflower Oil

7. 雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油 Neo Soft Spread

8. table lands Butter Spread with Plant Sterols

9. Benecol Buttery Spread 58% Vegetable Oils Original

選購、食用牛油及塗抺醬注意事項

消委會指出,牛油屬動物性油脂,當中約一半是飽和脂肪酸。雖然飽和脂肪酸較耐高溫,不易在長時間加熱後變質,但過量攝入會增加患心血管疾病的風險。

另外,牛油的煙點(約150°C至175°C)亦一般比精煉食用植物油低。當加熱牛油至100°C,當中的水分蒸發後,剩下的奶脂及其他奶類成分很易燒焦變黑,因此不適合高溫煎炒,較適合用於製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。

如選擇以牛油作烹調,應選用無鹽牛油,這樣較易控制成品的鈉含量;而西餐製作醬汁時,牛油應留待最後才加入,以防止變燶。

消委會提醒,消費者選購牛油時,應細閱包裝上的產品描述、配料表及營養標籤,留意產品的成分比例,選擇飽和脂肪酸、反式脂肪酸含量較低,及不飽和脂肪酸含量較高的產品。

