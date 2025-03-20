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COLLAR成員︱許軼邀粉絲零距離DIY應援公仔　Day新歌Demo已出呼籲大家密切期待

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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許軼同一班歌迷製作公仔。

【COLLAR / 許軼 / 粉絲見面 / 新歌】女子組合COLLAR成員許軼（Day），日前推出首支個人單曲《Wait A Second》。

首度「單飛」的Day為隆重其事，昨日（19日）特意舉行「Wait A Second with Daypa」活動，邀請數十位粉絲一同DIY親手設計限量版Daypa公仔。

首次與粉絲零距離接觸，Day自言心情緊張又興奮，更表示下一首歌的Demo已出，呼籲粉絲們要密切期待。

COLLAR成員︱許軼推出首支個人單曲《Wait A Second》　COLLAR探班力撐Day

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COLLAR︱許軼趕上公仔潮

《Wait A Second》對Day來說意義重大，歌曲承載着她多個的「第一次」，舉行「Wait A Second with Daypa」活動，也是Day第一次與粉絲一起DIY設計Daypa 公仔。

她表示：「因為第一次出歌，加埋呢段時間有公仔潮，於是公司同事就諗可以舉辦一個活動，畀粉絲同我設計屬於自己嘅應援公仔，而呢個公仔就叫做Daypa，雖然有好多Fans Club都有佢哋嘅應援公仔，但今次好特別，係配合埋首歌。」

提到首次與粉絲零距離接觸，Day坦言心情有點緊張：「之前COLLAR有啲簽名會，都會同粉絲握手、簽名，但就未試過同Fans一齊參加workshop，好似朋友咁一齊DIY公仔，感覺再Close啲，有緊張感覺。」

談到DIY公仔，Day自言有選擇困難症，所以製作公仔上需時較長：「我喜歡DIY手作，但就唔擅長，加上我有選擇困難，整呢隻公仔，我都用咗兩三個鐘頭，我見Fans佢哋整得靚過我好多。」

COLLAR︱許軼準備推新歌

活動期間，發現原來Day的粉絲年齡層相當廣泛，當中更有「長者級」粉絲，對此Day大叫感動：「有一半以上粉絲都係因為睇《全民造星》而開始鍾意我哋，好感動佢哋一直支持，今次活動，有一種可以送番份禮物畀佢哋嘅感覺。」

提到《Wait A Second》MV首播當日，COLLAR一眾成員一同觀看，未知各成員對於其新歌MV可有評價？Day說：「其實嗰日，當時大家一齊排舞，休息時就一齊睇MV當放鬆吓，我同佢哋講『我個MV有男主角』，佢哋個個都好驚訝，因為佢哋知我勁怕醜，所以見到我喺MV入面故作鎮定，佢哋覺得好搞笑。」

《Wait A Second》播出以來在網上觀看人數已超逾60萬，對此成績，Day笑言不滿意：「唔滿意！講笑啫，其實都冇話滿唔滿意，好開心大家鍾意首歌，之後我都會繼續出歌，下一首已經有Demo，至於風格係點，大家期待一下！」

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