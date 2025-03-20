  • 24°C
香港時間：2025320日 (四) 14:58

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吊銷牌照｜懷疑不當處理醫療器材　銅鑼灣醫衞醫療中心即日起被吊銷牌照

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

銅鑼灣醫衞醫療中心即日起被吊銷牌照。

衞生署今日（20日）宣布，撤銷「醫衞醫療中心」的牌照，指該日間醫療中心因違反多項《日間醫療中心實務守則》，而且性質嚴重，對病人的安全構成潛在風險。

衞生署表示，已於月初暫時吊銷其牌照，同時啟動撤銷其牌照程序，衞生署已考慮持牌人作出的申述。根據《私營醫療機構條例》（第633章），相關法定通知期限今日屆滿，衞生署私營醫療機構規管辦公室已在網站刊登有關資料，該日間醫療中心即日起不可進行外科程序及麻醉程序等專門服務。

據悉，衞生署早前接獲投訴，指該日間醫療中心懷疑不當處理醫療器材，立即調查並進行突擊巡查。其間，發現該日間醫療中心違反《私營醫療機構條例》的《日間醫療中心實務守則》，包括不當處理和管理麻醉藥物、沒有恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足。此外，該日間醫療中心涉嫌就部分的檢查和監察記錄填寫虛假資料，當中包括醫療設備的檢查記錄。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

　　

醫療機構 衞生署 銅鑼灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注
出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注
急症室最長等候時間（03月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月20日 時間12:05）
奪命提示︱TVB新一代打女零濾鏡生圖曝光　真實狀態震驚路人：最強Body！
奪命提示︱TVB新一代打女零濾鏡生圖曝光　真實狀態震驚路人：最強Body！
胡杏兒老公｜李乘德發文為夜店攬女「拆彈」　胡杏兒未有分享生日P相疑冷戰
胡杏兒老公｜李乘德發文為夜店攬女「拆彈」　胡杏兒未有分享生日P相疑冷戰
消委會面霜推介2025｜消委會及《LDK》38款高效保濕面霜　百元性價比勝$630專櫃功效急救乾紋鎖水不黏膩
消委會面霜推介2025｜消委會及《LDK》38款高效保濕面霜　百元性價比勝$630專櫃功效急救乾紋鎖水不黏膩