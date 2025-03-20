吊銷牌照｜懷疑不當處理醫療器材　銅鑼灣醫衞醫療中心即日起被吊銷牌照

▲ 銅鑼灣醫衞醫療中心即日起被吊銷牌照。

衞生署今日（20日）宣布，撤銷「醫衞醫療中心」的牌照，指該日間醫療中心因違反多項《日間醫療中心實務守則》，而且性質嚴重，對病人的安全構成潛在風險。

衞生署表示，已於月初暫時吊銷其牌照，同時啟動撤銷其牌照程序，衞生署已考慮持牌人作出的申述。根據《私營醫療機構條例》（第633章），相關法定通知期限今日屆滿，衞生署私營醫療機構規管辦公室已在網站刊登有關資料，該日間醫療中心即日起不可進行外科程序及麻醉程序等專門服務。

據悉，衞生署早前接獲投訴，指該日間醫療中心懷疑不當處理醫療器材，立即調查並進行突擊巡查。其間，發現該日間醫療中心違反《私營醫療機構條例》的《日間醫療中心實務守則》，包括不當處理和管理麻醉藥物、沒有恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足。此外，該日間醫療中心涉嫌就部分的檢查和監察記錄填寫虛假資料，當中包括醫療設備的檢查記錄。

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