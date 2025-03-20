醫療事故｜牙醫疑剝錯智慧齒後「塞回去」 　安徽34歲女劇痛難耐投訴無門輕生

【剝牙／智慧齒／麻醉／醫療事故】牙痛好難受！安徽一名34歲女子日前到當地一家醫院拔智慧齒時，疑遭牙醫拔錯一顆原生牙齒，隨後又將該原生牙齒強行塞回。事後牙醫隱瞞此事，並修改了患者的病歷。最終，該女子牙齒劇痛難耐終跳樓輕生，事件引發廣泛關注。

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綜合內媒報道，吳姓女事主在網上發布了多段影片，稱她於本月12日在安慶市立醫院口腔科拔智慧齒時，醫生卻將旁邊的牙齒拔掉，隨後又將錯拔的牙齒硬塞回去。3月17日，該女子發布了最後一條抖音，稱「如果這個號不更了，說明我不在了。」

醫療事故｜疑剝錯牙後無麻醉下「塞回去」

3月19日，女事主的哥哥吳先生在微博發文稱，妹妹於3月12日在該醫院拔智慧齒時，醫生拔錯了一顆原生牙齒，並且在手術過程中知道自己拔錯了，為了避免患者發現，在無麻醉的情況下將該原生牙齒塞回，並用相鄰的幾顆牙齒用鐵絲草草固定，全程未施麻醉藥，手術時間長達1.5小時。

吳先生表示，「他還隱瞞了我妹妹，擅自把我妹妹的病歷修改了，我妹妹當時不知道，後來去別的醫院拍片後才知道那個醫生搞得有多離譜。」他指出，當時麻醉藥只打在智慧齒部位，原生牙齒的位置並未麻醉，形容醫生是「硬生生地把它拔下來的」。之後女事主出現牙齦發炎、出血、潰爛及面部腫脹，疼痛難忍，整夜無法入睡，甚至只能以水果為生，來到醫院卻無人受理。

此後，女事主多次向醫院及相關部門反映，但未能獲得妥善處理。吳先生稱，17日下午衛健委打電話讓女事主到醫院，經過7天的疼痛，生理和心理痛苦接近崩潰，她來到醫院仍然無人受理，最終無法承受而選擇在該醫院跳樓身亡。目前，當地衛健委和警方已介入調查。

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醫療事故｜拔智慧齒時拔錯牙的情況非常少見

對於此事件，一名口腔科醫生向內媒稱，在臨床上，拔智慧齒時誤拔牙齒的情況非常少見，基本上不會發生拔錯牙齒的情況。如果真的發生，可能是因為醫生判斷失誤，當場可以將拔下的牙齒重新植回，牙齒有一定的存活幾率，並強調「拔錯牙絕對是醫療事故。」

智慧齒問題勿輕視

智慧齒問題未必只呈現在拔牙前後的疼痛階段，TOPick曾訪問港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷，他指出即使智慧齒沒有引致牙肉疼痛等問題，但仍有機會引伸致嚴重的口腔併發症，例如長出水瘤。因此醫生建議在智慧齒暫無問題時，也要每年照X光檢查，及時處理可能侵入牙肉的細菌，避免更嚴重的發炎或蛀牙。

此外，當照出智慧齒如橫向發展之類長歪的跡象，也應該儘早拔除。由於拔智慧齒不同於一般可用手或鑷子進行處理，屬於要開刀治療的「小手術」，創口面積較大。因此，患者術後除服用強力止痛葯以外，輔以可加快創口復原的食物，能更有效減輕痛楚。

同場加映｜3步預防細菌感染

前香港牙醫學會會長廖偉明接受訪問時曾表示，剝智慧齒手術前、中、後期做好感染控制，預防出現細菌感染：

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同場加映｜選擇牙科服務4大貼士

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