  • 24°C
香港時間：2025320日 (四) 14:58

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫療事故｜牙醫疑剝錯智慧齒後「塞回去」 　安徽34歲女劇痛難耐投訴無門輕生

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【剝牙／智慧齒／麻醉／醫療事故】牙痛好難受！安徽一名34歲女子日前到當地一家醫院拔智慧齒時，疑遭牙醫拔錯一顆原生牙齒，隨後又將該原生牙齒強行塞回。事後牙醫隱瞞此事，並修改了患者的病歷。最終，該女子牙齒劇痛難耐終跳樓輕生，事件引發廣泛關注。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜心房顫動致中風秒奪命 醫生拆解心率VS心律迷思+解構治療方案

綜合內媒報道，吳姓女事主在網上發布了多段影片，稱她於本月12日在安慶市立醫院口腔科拔智慧齒時，醫生卻將旁邊的牙齒拔掉，隨後又將錯拔的牙齒硬塞回去。3月17日，該女子發布了最後一條抖音，稱「如果這個號不更了，說明我不在了。」

醫療事故｜疑剝錯牙後無麻醉下「塞回去」

3月19日，女事主的哥哥吳先生在微博發文稱，妹妹於3月12日在該醫院拔智慧齒時，醫生拔錯了一顆原生牙齒，並且在手術過程中知道自己拔錯了，為了避免患者發現，在無麻醉的情況下將該原生牙齒塞回，並用相鄰的幾顆牙齒用鐵絲草草固定，全程未施麻醉藥，手術時間長達1.5小時。

吳先生表示，「他還隱瞞了我妹妹，擅自把我妹妹的病歷修改了，我妹妹當時不知道，後來去別的醫院拍片後才知道那個醫生搞得有多離譜。」他指出，當時麻醉藥只打在智慧齒部位，原生牙齒的位置並未麻醉，形容醫生是「硬生生地把它拔下來的」。之後女事主出現牙齦發炎、出血、潰爛及面部腫脹，疼痛難忍，整夜無法入睡，甚至只能以水果為生，來到醫院卻無人受理。

此後，女事主多次向醫院及相關部門反映，但未能獲得妥善處理。吳先生稱，17日下午衛健委打電話讓女事主到醫院，經過7天的疼痛，生理和心理痛苦接近崩潰，她來到醫院仍然無人受理，最終無法承受而選擇在該醫院跳樓身亡。目前，當地衛健委和警方已介入調查。

點擊圖片放大
+6
+5

醫療事故｜拔智慧齒時拔錯牙的情況非常少見

對於此事件，一名口腔科醫生向內媒稱，在臨床上，拔智慧齒時誤拔牙齒的情況非常少見，基本上不會發生拔錯牙齒的情況。如果真的發生，可能是因為醫生判斷失誤，當場可以將拔下的牙齒重新植回，牙齒有一定的存活幾率，並強調「拔錯牙絕對是醫療事故。」

智慧齒問題勿輕視

智慧齒問題未必只呈現在拔牙前後的疼痛階段，TOPick曾訪問港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷，他指出即使智慧齒沒有引致牙肉疼痛等問題，但仍有機會引伸致嚴重的口腔併發症，例如長出水瘤。因此醫生建議在智慧齒暫無問題時，也要每年照X光檢查，及時處理可能侵入牙肉的細菌，避免更嚴重的發炎或蛀牙。

此外，當照出智慧齒如橫向發展之類長歪的跡象，也應該儘早拔除。由於拔智慧齒不同於一般可用手或鑷子進行處理，屬於要開刀治療的「小手術」，創口面積較大。因此，患者術後除服用強力止痛葯以外，輔以可加快創口復原的食物，能更有效減輕痛楚。

同場加映｜3步預防細菌感染

前香港牙醫學會會長廖偉明接受訪問時曾表示，剝智慧齒手術前、中、後期做好感染控制，預防出現細菌感染：

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映｜選擇牙科服務4大貼士

點擊圖片放大
+5
+4

更多相關內容：

東張西望丨港女貪平北上睇牙￥19100換細菌入侵劇痛上頭　牙根杜足9次牙套僅用2個月即碎

牙齒健康丨男友1日只刷1次牙　快30歲從未蛀過牙　牙醫激讚：教科書級別牙齒

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

剝牙悲劇｜23歲男深圳剝智慧齒　暈倒揭腦出血需開顱　兩周後多器官功能衰竭不治
10:00 2024/02/05
剝牙悲劇｜23歲男深圳剝智慧齒　暈倒揭腦出血需開顱　兩周後多器官功能衰竭不治
種牙危機｜男子一次過剝23隻牙　種牙後劇痛不止心臟驟停離世
16:58 2024/09/04
種牙危機｜男子一次過剝23隻牙　種牙後劇痛不止心臟驟停離世
醫療事故｜疑全身麻醉期間插錯喉　17歲仔剝智慧齒慘喪命　醫生2大致命失誤曝光
13:23 2024/08/27
醫療事故｜疑全身麻醉期間插錯喉　17歲仔剝智慧齒慘喪命　醫生2大致命失誤曝光

你可能感興趣

剝牙悲劇｜23歲男深圳剝智慧齒　暈倒揭腦出血需開顱　兩周後多器官功能衰竭不治
10:00 2024/02/05
剝牙悲劇｜23歲男深圳剝智慧齒　暈倒揭腦出血需開顱　兩周後多器官功能衰竭不治
種牙危機｜男子一次過剝23隻牙　種牙後劇痛不止心臟驟停離世
16:58 2024/09/04
種牙危機｜男子一次過剝23隻牙　種牙後劇痛不止心臟驟停離世
醫療事故｜疑全身麻醉期間插錯喉　17歲仔剝智慧齒慘喪命　醫生2大致命失誤曝光
13:23 2024/08/27
醫療事故｜疑全身麻醉期間插錯喉　17歲仔剝智慧齒慘喪命　醫生2大致命失誤曝光
健康問題 網絡熱話 維權 牙醫 手術 醫生 醫療事故 牙痛

最高瀏覽

出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注
出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注
急症室最長等候時間（03月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月20日 時間12:05）
奪命提示︱TVB新一代打女零濾鏡生圖曝光　真實狀態震驚路人：最強Body！
奪命提示︱TVB新一代打女零濾鏡生圖曝光　真實狀態震驚路人：最強Body！
胡杏兒老公｜李乘德發文為夜店攬女「拆彈」　胡杏兒未有分享生日P相疑冷戰
胡杏兒老公｜李乘德發文為夜店攬女「拆彈」　胡杏兒未有分享生日P相疑冷戰
消委會面霜推介2025｜消委會及《LDK》38款高效保濕面霜　百元性價比勝$630專櫃功效急救乾紋鎖水不黏膩
消委會面霜推介2025｜消委會及《LDK》38款高效保濕面霜　百元性價比勝$630專櫃功效急救乾紋鎖水不黏膩