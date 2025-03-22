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清貨減價｜直擊！北角新都城百貨7.1起休業　全場減價$10起買零食/行李箱/波鞋/廚具

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 12 分鐘前

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直擊！北角新都城百貨7.1起休業，全場進行減價優惠。

【新都城百貨休業/結業潮】北角新都城百貨宣布休業！有網民上傳一張疑似由新都城百貨的休業通知，表示商場將會於今年7月1日起全店休業裝修，同時VIP會員計劃亦會暫停運作，會籍則會保留至復業後再作通知。現全場正進行裝修清貨優惠，TOPick記者為大家直擊，由零食、至潮牌T恤，到波鞋也有減價優惠，最平$10起！

清貨減價｜北角新都城百貨7.1起休業

有網民於昨日（14日）在Facebook群組「北角有樂」分享一張疑似由北角新都城百貨給VIP會員的通告，表示商場將於2025年7月1日起全店休業進行裝修，同時公布VIP會員的安排，如果會員目前持有積分，可於2025年6月31日或之前，到新都城百貨購物，逾期尚未兌換使用的VIP會員積分，將會失效及取消。

新都城百貨尚未正式公布任何休業消息，不過官網已有「新元素」、「新氣象」、「迎裝修」、「大優惠」的宣傳字眼。

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清貨減價｜全場進行減價優惠 最平$10起

TOPick記者為大家直撃新都城百貨的現況，發現多個品牌商戶正進行搬遷清貨減價，包括G2000GIORDANOFOOTSPOT馬拉松Champion等，其中NIKE波鞋$349起，ELLE行李箱$599起，Champion服裝每件$100起，零食廚具$10起，還有其他育兒用品也有優惠！

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運動鞋

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行李箱及背包

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廚具、零食及其他

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清貨減價｜北角新都城百貨開業半世紀  網民：裝修好過結業

北角新都城百貨於1974年成立，佔地16萬平方呎，是北角區內其中一個百貨公司，有網民指如果休業裝修消息屬實，晚上的北角便會「黑蚊蚊」，也有人指「新光執咗，而加又輪到新都城裝修」，不過也有不少人支持，表示「裝修完可能會吸引多啲人嚟」、「裝修好過結業！」

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