盧國沾離世｜潘源良大館歌詞手稿書法展 以詞聖作品書寫致敬

▲ 浪子望月心

一代詞聖盧國沾離世，令樂迷惋惜。

本地樂壇資深填詞人的潘源良，正於中環大館舉行「浪子望月心歌詞手稿展」，首度公開展出逾40首經典廣東歌詞手稿及全新書法作品，歌迷可一窺「浪子詞人」金曲背後心境。

是次展覽，Touch Gallery與本地資深策展人伍常合作，展出潘氏珍藏多年的填詞原手稿（共20張）以及全新創作的書法作品（共27張）。歌曲來自、林子祥、葉倩文、譚詠麟、張學友、黎明、郭富城、達明一派、王菲、林憶蓮、鄭秀文、陳奕迅等。

▲ 《今生無悔》

同場也展示了潘氏多件向不同詞人致敬的書法作品，包括黃霑的《風雲》、鄭國江的《風繼續吹》、林振強的《追憶》、盧國沾的《今生無悔》、林夕的《約定》、黃偉文的《單車》等。流麗而靈動的書法中，大抵已感受到文人之間惺惺相惜的深厚情誼。

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觀眾在一首首金曲，如重溫青蔥歲月（《告別校園時》、《也許當時年紀小》）；從戀愛中發現自己（《半夢半醒》、《容易受傷的女人》）；思念與苦痛（《愛與痛的邊緣》）；孤寂時光（《誰明浪子心》）；曾經滄海（《還有》）；美好追求和深情祝福（《憑着愛》。

潘源良說︰「粵語源於古漢語，發音與用字上溯唐宋甚至《詩經》《楚辭》。在香港這嶺南彈丸之地，延續這些文字寫成能唱能誦的 Cantopop，造成一代流行文化現象，本人作為其中的參與者，感覺榮幸之至。」

對於書法創作，他素來追求簡樸。「填詞固然力求削掉多餘字句，書法也愛它成竹於胸、黑白分明、下筆無悔。但自從以詞入字之後，發現這個組合，在簡樸中更見奇趣、於互動處更覺恢宏。從意念之一維，展開成紙張上的二維，卻同時牽動了歌聲曲韻浮想連翩的三、四個維度。延展連結到之前提及《詩經》《楚辭》的歷史，更似星河立體。」

展覽策展人伍常本是潘氏填詞作品的小歌迷，後來在他的書法展中結緣，現在為潘源良策劃歷來第一個手稿暨書法展，深感是一段難忘的相識相知相交的過程。流行曲中之所以叫「流行」，正是可以源源不息，細水長流，展覽是對香港粵語流行音樂的熱愛，文字裡的歌聲已縈繞心間。

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