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DSE2025︱神奇小子故事感動無數人　專家勉勵考生：輸在起跑線不等於輸掉人生

升學教育

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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御學軒集團創辦人兼升學面試首席顧問鄧家豪，用蘇樺偉的故事勸勉考生。

【DSE/DSE2025/備戰DSE/減壓】給備戰DSE壓力爆炸、沒信心考好甚至打定輸數的您：「輸咗係起跑線唔緊要，最緊要知道終點係邊」

近日，香港殘奧金牌得主蘇樺偉宣布與婚訊，令我想起以他事跡為藍本的電影《神奇小子》。電影講述他從殘疾兒童到世界冠軍的傳奇歷程，「我起步比人慢，但跑得比人快」感動了無數人。然而，令筆者印象最深刻的是主角那句「輸咗係起跑線唔緊要，最緊要知道終點係邊」。

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輸在起跑線，不等於輸掉人生

現代社會競爭激烈，「起跑線」是很多人的迷障。不管是學業、事業還是生活，不少人慨嘆自己起步比人慢，因而感到焦慮甚至無力。蘇樺偉用血汗鼓勵身心俱疲的人，輸在起跑線並不可怕，真正重要的是知道終點在哪。

「知道終點係邊」意味找到屬於自己的方向，自己的目標。在這個過度社交，處處攀比的時代，許多人習慣把他人的成功當作自己的標準，社會定義的「理想人生」束縛和壓垮。然而，在你快要崩潰之時，不如把目光轉向內心，放開其他「跑手」。「輸在起跑線不要緊，最重要的是知道終點在哪裡。」找到終點，才能跑出自己的精彩。你的人生，你的目標，照顧好自己。

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跑向支持與愛的方向

蘇樺偉小時因黃疸病導致腦痙攣，醫生認為他可能終生無法正常行走。但他和母親沒有與命運妥協，不單要走路，更要在田徑場上跑出輝煌人生。蘇樺偉的成功離不開母親的支持與陪伴，需要陪伴，渴望支持並不軟弱。在做pastpaper的您、在放空的您、想放棄的您、憂心忡忡的您，記得世界一定會包容您，只要您肯求救，總會有人聆聽您，會接著您。跑向前方，不僅是為了自己，更是為了那些一直陪伴在您身邊的人。

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無須執著超越他人，將更多精力集中在自己身上。找到專屬於自己的步伐和節奏，就如蘇樺偉一樣，用自己的方式書寫屬於自己的篇章。希望每位DSE考生都能像蘇樺偉一樣，找到屬於自己的終點，跑出自己的分數。十年後，您很大機會已經忘記今天的迷惘和恐懼，都付笑談中。

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撰文 : 鄧家豪 御學軒集團創辦人兼升學面試首席顧問

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