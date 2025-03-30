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臨時盲人道︱港大因裝修設置臨時盲人道　學生發帖讚細心具人文關懷

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撰文： 文體藝online

發布時間： 24 分鐘前

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熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

港大因裝修設置臨時盲人道，學生發帖讚具人文關懷。

【港大 / 無障礙設施 / 盲道】近日，一港大學生發現校內設置了黑色的臨時盲道，佈置細心，便在小紅書上發帖分享，大贊香港大學的豐富人文關懷，更是直言「愛港大又多了個理由」。

港大創新中心｜港大創新中心於城規會申述遇阻力　鄰近居民及心光盲人學校憂受影響

臨時盲人道︱誤以為貼黑膠防止磨損

據該帖主發布的圖片所示，港大這段盲道呈黑色膠狀，和常見的黃色外觀不同。

路過的學生曾以為，這只是在原有的盲道上「粘上一層防止磨損」，但留意到一旁白布遮蓋的臨時裝修區，才發現是這片施工地覆蓋了部分盲道，所以校方工作人員為這段路臨時設立了新的盲道，避免視障人士因此造成不便。

點擊圖片放大

臨時盲人道︱佈置細心收穫讚賞

在評論區，不少港大學生提到親眼所見，稱讚這段臨時盲道的設立「嚴絲合縫」，沒有任何敷衍的痕跡，看到它時「心裡暖暖的」。他們也提到，在校園裡曾見到盲人，如此需求是真實存在的。此外。他們還提及，（遇到視障人士）「前台每次都會幫他開門按電梯」。這樣的人文關懷，及時預見了視障人群的需求。

近日熱播的電影《看我今天怎麼說》，關注的是聾人青年的生活以及融入社會的經歷，當下需要傾注更多諸如此類的對邊緣群體的關注。

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