內地移民｜研究指6成半基層新移民收入未復常　學者倡釋助釋放婦女勞動力

▲ 浸大公布「內地來港移民分析：疫情以來的變化」研究結果 。（左起）黃健明、鄭毓盛及施麗珊。（陳靜儀攝）

浸大研究發現，低收入內地新移民2024年收入中位數，仍低於疫情前3%，有6成半人收入仍未恢復至疫情前水平，其中逾2成仍失業；而在疫情初期，即2020年失業者，亦有近6成未能脫離失業大軍。浸大指，結果揭示疫情對內地來港移民的收入及就業率有長遠影響，形容情況讓人擔憂，促研究協助有關群組重投就業，包括加強家庭照顧支援。

浸大工商管理學院可持續發展研究中心受香港社區組織協會（簡稱社協，SoCO）委託，在2022至2024年間，以問卷調查共3,236名社協會員，收集他們在2019年至2024年的收入及就業情況，同時分析2021年香港人口普查及過去的數據。研究發現，內地移民基層在2019年收入中位數為15,448元，翌年即新冠疫情初期便下降4%至14,769元，雖2023年曾反彈，但在去年首9個月又再度下跌至15,023元，較2019年跌3%，亦差於香港整體工資表現。而整體就業率亦在53%至54%之間徘徊，低於2019年的56%，但高過香港整體情況。

在2019年有就業的內地移民中，21%在去年首9個月仍失業，亦有44%就業，但收入減少；至於在2020年失去工作者中，就有59%去年仍未能脫離失業大軍，團隊認為或出現經濟學所述的「磁帶性失業」，即短期經濟衰退帶來的失業，演變成長期失業狀態。

團隊亦分析疫情停課期間對內地移民者就業的影響，發現在職的內地新移民母親因缺乏全面家庭網絡支援，需留家照顧子女，就業受到特別嚴峻的打擊，育有6至15歲子女的內地新移民母親的就業率，在2021年為30%，較2016年的39%，大跌9個百分點，跌幅是本地母親的3倍。

研究同時指出，內地移民補充香港勞動力及減慢人口老化，團隊舉例疫情期間，醫療業就業人口佔全港整體就業人口的比例，由2016年的4.8%增加至2021年的5.9%，而同期低學歷內地女性移民在醫療業的就職比例增幅高達44%，在醫療業整體就業人口中的佔比也升了11%。

而根據2021年數據，過去20年抵港的內地移民佔整體香港居民人口9.1%，年齡中位數為39.6歲，較整體香港居民的47.3歲為低，加上約20萬個他們在港所生子女，有助舒緩本港人口老化問題，若沒有內地移民來港， 2021年的兒童及青年人口將大減兩成，人口年齡中位數亦會上升至49.6歲。

研究也發現，在幼稚園、小學及中學階段抵港的25至29歲內地移民，他們擁有學士或以上學位的比率分別為44%、38%和34%，反映內地學童愈遲抵港，取得學士或以上學歷的比率便愈低。

研究中心總監兼會計、經濟及金融學系教授鄭毓盛指，宏觀而言，疫情2023年開始回落，社會當時出現樂觀情緒，消費及跨境流動陸續恢復，也創造較多就業機會，可惜只維持很短時間，且內地及香港也出現很多新情況，故內地移民的收入中位數去年便再回落；研究亦反映疫情對低收入內地移民造成長遠而非短暫的影響，形容情況令人憂慮，認為除推出短期援助以解決他們生活上的燃眉之急，研究如何協助相關群組重投就業市場，將有效改善本港的貧窮問題。

社協副主任施麗珊指，研究結果與該會觀察一致，又提到政府去年開始輸入外勞亦造成一些衝擊，如有女性新移民因要照顧家庭只能從事兼職工作，當僱主能聘請全職外勞時，便會減少兼職員工，競爭力便會減低，認為若政府能做好婦女家庭照顧的支援，婦女的勞動力有很大潛力，實際不需要輸入那麼多外勞。

研究中心副總監（知識轉移）兼會計、經濟及金融學系高級講師黃健明也指，社會應思考如何就支持內地新移民母親就業提供配套，例如學校可研究能否加強照顧兒童的角色，舉例提供更多課後活動及校本課後支援等，讓學生留校更長的時間；而社區協助照顧兒童的服務同樣重要，建議政府亦可研究社區客廳能否承擔有關功能。

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