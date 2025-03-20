Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福

▲ 楊愛瑾（Miki）與Cookies成員現身鄧麗欣紅館演唱會。

【鄧麗欣 / 鄧麗欣演唱會 / Cookies / 楊愛瑾】鄧麗欣（Stephy）在紅館舉行演唱會《STEP by STEPHY》最後一場演出，Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）登場合唱。

雖然Cookies「九缺二」，傅穎（Thresea）及蒲茜兒（Serena）未能現身，但已足夠勾起歌迷集體回憶，成網上熱話。

鄧麗欣演唱會︱Cookies再合體Stephy親解「九缺二」原因 揭傅穎蒲茜兒近況

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Cookies成員︱楊愛瑾憶當年往事

當中，現年40歲的楊愛瑾雖然早已沒再當藝人兼且是兩孩之母，卻完全沒有走樣，狀態大勇的她在當晚大合唱更騷招標美腿，獲網民大讚保養得很好，甚至有網民指Miki一雙腿更勝Stephy。

而Miki在晒昨日（3月19日）於個人社交平台上載數張當晚Cookies的合體照，並寫道：

轉眼上一次合體已經在二十多年前，

這幾年我在努力扮演媽媽的角色，

和cookies重聚的這兩天，

彷彿回到二十多年前。

我們一起排練和工作，

仍然歷歷在目。

當我們重新登上舞台，

站在一起合唱那些年唱過的

《心急人上》《Forever Friends》，

我的青春真的又再次回來了。 現在回看影片依然讓我熱淚盈眶。

真的特別感謝 @stboo 讓我們有機會重聚，

也感謝一直以來默默支持著我們的你們，

你們的存在讓我們的相聚更有意義！

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Cookies成員︱Miki戀郭永淳被指當小三

在2005年，Cookies以單飛不解散姿態作個人發展起，楊愛瑾由歌手轉型當演員，參演電影《龍咁威II之皇母娘娘呢？》、《黑拳》、《至尊無賴》等，演出機會不算太少。

在2016年4月30日，她與「永安太子爺」郭永淳於深水灣鄉村俱樂部舉行結婚派對，結束9年愛情長跑當上豪門闊太，同年10月宣布懷孕，翌年誕下兒子Luken，在2019年再添一女Emma，「湊夠一個好字」。

不過，Miki與郭永淳的交往一度受爭議，因為郭永淳前妻伍智恆（Connie）離婚後患上罕見的腸胃病，加上抑鬱症，身高162公分的她一度暴瘦至22公斤。

在2011年，伍智恆在微博炮轟當時與郭永淳尚是情侶關係的楊愛瑾為第三者。此外，伍智恆曾發文指責前夫在自己患病後不聞不問，甚至不願為自己的病情負責，形容對方「親手毀了我的一生，然後再要拋棄我」。

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Cookies成員︱伍智恒澄清暴瘦與前夫無關

由此Miki一直背小三之名，不時被網民鬧爆，郭永淳便曾在2015年公開解釋指，與前妻離婚後才認識Miki，以圖讓楊愛瑾洗脫「狐狸精」惡名，可是不少網民仍不接受此解釋。

不過伍智恒後來亦在微博澄清指，患厭食症與前夫郭永淳無關，並大方祝福楊愛瑾。在2019年，她再次在社交平台稱：

我已經說了遍，我的胃早在我未和前夫分開己被割除，之後是因為後遺証引至腸道粘連而不能進食，從來不是報導所說因為前夫而厭食而要把胃割掉，更沒有因他厭食。

大概一個月前因不能進食，做了顯影劑檢查，發覺大腸有阻塞，可以又要做一個大手術。心情十分害怕擔心 ​​。

伍智恒最新一次更新社交平台已是2021年，她有上載個人照片，相對以前，已較以前飽滿及氣色不錯。

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