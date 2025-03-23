工人姐姐｜外傭帶小童去公園　煲煙享「me time」累小主人食二手煙

▲ 外傭帶小童去公園，煲煙享「me time」累小主人食二手煙。

【外傭 / 小童 / 食煙 / 二手煙】由於工作繁忙，不少有寶寶的家庭都會選擇聘請外傭照顧孩子。然而，近日有人在Threads發帖，指在紅磡南道休憩花園見到外傭在女童面前食煙，認為她會吸入二手煙有損健康，遂發帖盼其父母知悉此事。

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工人姐姐｜花園食煙累小主人吸入二手煙

樓主表示，日前在紅磡南道休憩花園見到有1名外傭帶著約3、4歲的小女孩，外傭任由女孩坐在長凳上看手機，而自己則站在旁邊「戙起腳煲煙」。

▲ 外傭煲煙累小主人吸入二手煙。（取自Threads）

據圖片可見，外傭面對長凳後的植被，一隻腳踩在石壆上，猛呼出一大口白煙，毫不在意身旁的小女孩是否會吸入二手煙而影響健康，亦不在乎右側也有市民在此處休息。

樓主表示，女孩「一路睇住咁細個電話Mon，一路食工人嘅二手煙」，認為這會令她「壞眼仲壞埋個肺」，遂發帖希望女孩父母可以看到帖文並知悉此事。

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工人姐姐｜網民斥責外傭行為離譜

網民了解此事後，紛紛指責外傭行為，「行過去X佢啦，唔好驚多事，呢啲真係要出聲」；還有人分享類似經歷，「好多工人姐姐喺雇主見唔到嗰陣，都只係確保細佬仔安全冇事，有個朋友嘅小朋友幼稚園，放學喺客廳做功課，佢姐姐喺交友App接客，帶返屋企……你永遠都不唔知唔喺你眼皮底下嘅工人姐姐會點對你個仔女」。

工人姐姐｜全面禁煙場地食煙可處$1500罰款

根據康文署網站顯示，事發地紅磡南道休憩花園是「全面禁煙場地」，涉事外傭在此處食煙，屬違法行為，最高可被定額罰款1,500元。

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