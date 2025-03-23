  • 20°C
香港時間：2025323日 (日) 02:03

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 DSE2025 低空經濟 Cookies 金秀賢 結業潮 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工人姐姐｜外傭帶小童去公園　煲煙享「me time」累小主人食二手煙

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 DSE2025 低空經濟 Cookies 金秀賢 結業潮 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

外傭帶小童去公園，煲煙享「me time」累小主人食二手煙。

【外傭 / 小童 / 食煙 / 二手煙】由於工作繁忙，不少有寶寶的家庭都會選擇聘請外傭照顧孩子。然而，近日有人在Threads發帖，指在紅磡南道休憩花園見到外傭在女童面前食煙，認為她會吸入二手煙有損健康，遂發帖盼其父母知悉此事。

危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯　港鐵乘客勸阻無果一意孤行

工人姐姐｜花園食煙累小主人吸入二手煙

樓主表示，日前在紅磡南道休憩花園見到有1名外傭帶著約3、4歲的小女孩，外傭任由女孩坐在長凳上看手機，而自己則站在旁邊「戙起腳煲煙」。

外傭煲煙累小主人吸入二手煙。（取自Threads）

據圖片可見，外傭面對長凳後的植被，一隻腳踩在石壆上，猛呼出一大口白煙，毫不在意身旁的小女孩是否會吸入二手煙而影響健康，亦不在乎右側也有市民在此處休息。

樓主表示，女孩「一路睇住咁細個電話Mon，一路食工人嘅二手煙」，認為這會令她「壞眼仲壞埋個肺」，遂發帖希望女孩父母可以看到帖文並知悉此事。

點擊圖片放大
+8
+7

工人姐姐｜網民斥責外傭行為離譜

網民了解此事後，紛紛指責外傭行為，「行過去X佢啦，唔好驚多事，呢啲真係要出聲」；還有人分享類似經歷，「好多工人姐姐喺雇主見唔到嗰陣，都只係確保細佬仔安全冇事，有個朋友嘅小朋友幼稚園，放學喺客廳做功課，佢姐姐喺交友App接客，帶返屋企……你永遠都不唔知唔喺你眼皮底下嘅工人姐姐會點對你個仔女」。

工人姐姐｜全面禁煙場地食煙可處$1500罰款

根據康文署網站顯示，事發地紅磡南道休憩花園是「全面禁煙場地」，涉事外傭在此處食煙，屬違法行為，最高可被定額罰款1,500元。

疏忽照顧｜沙田1歲嬰遭灼傷半身脫皮　43歲外籍女子被捕

菲傭｜工人姐姐疑買餸單據造假　僱主：我居然2年了才發現

文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

疏忽照顧｜沙田1歲嬰遭灼傷半身脫皮　43歲外籍女子被捕
16:54 2025/03/06
疏忽照顧｜沙田1歲嬰遭灼傷半身脫皮　43歲外籍女子被捕
菲傭｜工人姐姐疑買餸單據造假　僱主：我居然2年了才發現
12:26 2024/11/19
菲傭｜工人姐姐疑買餸單據造假　僱主：我居然2年了才發現
危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯　港鐵乘客勸阻無果一意孤行
09:16 2025/03/16
危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯　港鐵乘客勸阻無果一意孤行
文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓
08:57 2025/03/13
文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭　一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓

你可能感興趣

疏忽照顧｜沙田1歲嬰遭灼傷半身脫皮　43歲外籍女子被捕
16:54 2025/03/06
疏忽照顧｜沙田1歲嬰遭灼傷半身脫皮　43歲外籍女子被捕
菲傭｜工人姐姐疑買餸單據造假　僱主：我居然2年了才發現
12:26 2024/11/19
菲傭｜工人姐姐疑買餸單據造假　僱主：我居然2年了才發現
危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯　港鐵乘客勸阻無果一意孤行
09:16 2025/03/16
危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯　港鐵乘客勸阻無果一意孤行
兒童健康 煙草產品 外傭 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

筲箕灣傷人事件｜筲箕灣男司機疑不滿前車駕速慢　襲擊對方妻子逃去後被捕
筲箕灣傷人事件｜筲箕灣男司機疑不滿前車駕速慢　襲擊對方妻子逃去後被捕
急症室最長等候時間（03月23日 時間00:05）
急症室最長等候時間（03月23日 時間00:05）