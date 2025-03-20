飲食情報｜丸亀製麵香港旗艦店登陸將軍澳 職人現場製作正宗讚岐烏冬

▲ 手拉烏冬

日本知名連鎖手打讚岐烏冬專門店「丸亀製麵」 （Marugame Udon）香港展開品牌升級企劃。首間旗艦店將已在將軍澳廣場開幕。品牌亦會於三月内在沙田新城市廣場及青衣城開設兩間全新分店。

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此次品牌升級以「KANDO 感動體驗」為核心理念,透過升級店舖形象、職人手工現做烏冬、開放式製麵所及物超所值菜單,為香港顧客帶來更沉浸式的正宗日式讚岐烏冬體驗並更了解丸龜對自家手藝的堅持。

集團旗下人氣炭火燒肉丼品牌「山牛 Yakiniku Yamagyu」亦將進駐將軍澳廣場，與丸亀製麵旗艦店左右相鄰，山牛是日本其中一間極具人氣的炭火燒肉丼專門店。肉類更是即叫即燒,尚未用餐已能感受香氣撲鼻的日式燒肉。

兩店獨立運營,顧客可至丸亀製麵品嚐手打烏冬,再到隔壁山牛享用炭火燒肉丼。 一次過提供兩間旗艦店式體驗,說明兩家正宗日本牌子對品質信心十足。

▲ 蕃茄牛肉烏冬

丸亀製麵菜單提供冷烏冬、釜揚烏冬、牛肉烏冬等經典日式風味。釜揚烏冬軟滑搭配特製沾醬別具特色。更有炸蝦、炸雞等升級天婦羅可選。

▲ 麻辣燒肉丼

分店採用自助點餐模式,自由選擇烏冬、天婦羅及 DIY 佐料區配料,結合快速便利與地道美味,為顧客帶來全新飲食樂趣。此外，分店採用全新品牌視覺設計，豐富及深入地演繹讚岐烏冬文化種種細節。處處顯示日本人細緻心思和職人的專業態度。日本文化 fans實在不容錯過。

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