膽囊炎｜53歲張智霖患膽囊炎上海入院　急性膽囊炎可致膽囊穿破死亡率極高

【張智霖／膽囊炎／膽石／膽結石／北上求醫】現年53歲的男星張智霖外貌保養得宜，是娛樂圈中凍齡男神之一，但他近年卻飽受膽囊炎困擾，曾因此無法出席活動，需要送醫看急症。有醫生就指出膽囊炎與膽石有密切關係，並列出5大高危因素。

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膽囊炎︱張智霖北上求醫

近日有網民於上海一間醫院偶遇身穿病人服的張智霖，並形容他「一臉憔悴」，令人擔心其健康情況。他本人在周三（19日）接受媒體訪問時坦言，北上是為了醫治膽石，至於為何不選擇留港求醫，他就解釋因為知道上海有種新的療法，遂決定去嘗試，並表示身體無大礙，現已返回香港。據媒體形容，張智霖受訪時中氣十足，健康應沒大問題，而他亦曾在社交平台上載上海夜景照，並寫道：「漂亮的上海。」可見其心情輕鬆，病情應不嚴重。

事實上，早在2022年，張智霖就曾因為身體問題而導致工作臨時「甩場」。當時他原定於杭州一間百貨公司出席活動，卻因不適而無法出席，甚至需要送醫看急症，經診斷後證實為膽囊炎，為膽石積累所致。當時他曾在出院後接受媒體訪問，表示自己一吃稍為肥膩的東西便會出事，故決定要吃得清淡些。

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膽囊炎︱膽石有年輕化趨勢

膽囊炎與膽結石息息相關，腸胃肝臟科專科醫生李玉棠就指出，膽石之所以會出現，是由於膽汁中的膽固醇、膽汁酸及磷脂含量比例失衡，繼而慢慢形成結晶及膽石；而一旦膽石堵塞膽囊與膽管之間的膽囊管，導致膽汁不能排出膽囊、引起細菌感染，便會造成膽囊炎，也可引致膽管或胰臟急性發炎，而慢性膽囊發炎更可引發膽囊癌。

李玉棠表示，膽石形成原因眾多，包括大量攝取高卡路里及高脂肪，而膽石在40歲以上人士之間亦非常普遍。據統計，該年齡層約2成女士及8%男士有機會患膽石，其中女性每次生育後，荷爾蒙改變都容易導致膽汁內膽固醇不平均，亦會出現膽囊不收縮，從而增加患病機會。另外，由於近年肥胖人口增加，因此膽石亦有年輕化的趨勢。

哪些人容易患上膽結石？他就列出以下5大形成膽石的高危因素，供市民參考。

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他續指，急症膽囊發炎可導致膽囊穿破，且死亡率極高，一旦病發應馬上求醫，由醫生判斷是否需要即時做手術；現時微創手術切除膽囊後的併發症較少，病人康復亦較快，經常復發的慢性膽石痛症亦可考慮以手術治療。至於手術會否有後遺症，李玉棠就表示，小部分人切除膽囊後會有長期腹瀉的情況，但大部分人最終會適應，只是術後要避免進食太肥膩的食物。

膽結石高危一族

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時表示，膽囊結石情況很常見，每10人就有一名為患者，當中有分為大石和多發性的小石。

主要都是由遺傳、肥胖、女性荷爾蒙分泌異常（如懷孕、服食避孕藥）或年紀大所致。這些因素會影響膽汁的稠度及膽的定時收縮，而愈稠的膽汁就越容易導致生石。

食無定時也有機會令膽囊不收縮，使膽汁較容易沉澱，從而導致生石。肥胖人士，以及部分人因遺傳因素或有慢性肝病例如酒精肝，脂肪肝，肝炎，肝吸蟲等，也會增加患膽結石機會。

吳醫生指，飲食定時，避免過量飲食而引致酒精肝、脂肪肝，有機會降低患膽結石的風險。

膽石可分成3大類

據外科專科蕭燕愉醫生分享指，膽石是由膽固醇、膽色素及鈣鹽所形成的卵石狀固體物質，並產生於膽囊中，是一種十分常見的消化道疾病。

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逾95%患者適合微創割膽手術

在治療方面，蕭燕愉醫生指出，治療膽石的效果一般以手術方式割膽較為理想，超過95%的病人都適合接受微創割膽手術。但若情況較為複雜，傳統剖腹膽囊切除術則為最後的方法。由於割膽手術需要為病人全身麻醉，除非病人無法接受麻醉，才會考慮使用藥物，或體外引流手術。但割除膽囊為最佳選擇，可避免再有膽石所引致的併發症。

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飲食建議｜6大飲食調整改善膽結石

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中指出，膽結石是其中一種無聲疾病，不少人都是難忍劇痛去求診才知道自己有膽結石，否則可能一輩子都不知道自己患病。她表示，膽囊主要功能是儲存膽汁以幫助消化油脂，而大家可以透過6大飲食調整作出改善，避免膽結石發作：

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她又拆解以下膽結石高風險人士，需要定期檢查：

1. 喜歡吃重油

2. 肝硬化、酒精性肝病

3. 急速減重者

4. 長期斷食者

5. 兩餐隔太久

6. 肥胖者

7. 糖尿病

8. 停經後女性

高敏敏提醒，正餐之間不要相隔太久，如果膽囊長時間沒有收縮，就容易造成膽汁堆積及結石，同時建議大家最好每年定期做一次腹部超聲波檢查；如果感到有莫名腹痛、胃痛、吃胃藥後未見好轉時，便應及早尋求專科醫生診斷。

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