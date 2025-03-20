吐露港交通意外｜九巴工會：管理層編更朝令夕改　「車長無所適從、覺得好煩厭」

▲ 汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會與九巴開會，會後見記者。（陳靜儀攝）

吐露港昨（19日）發生交通意外，一輛74X線九巴行經吐露港公路近廣福邨支路時懷疑失控，撞向路中防撞欄，11人包括巴士司機受傷，其中一名女子情況危殆。汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會昨指，懷疑意外因公司工作安排失當，令車長疲於奔命引致，並向傳媒發採訪通知。惟該會主任黎兆聰今午（20日）突改口指不會討論有關事件，但指已跟管理層會面，要求正視編更混亂問題。

▼ 點擊圖片放大 +2

昨新聞稿指疑車長疲於奔命致意外 今稱「新聞稿有啲偏頗」

黎兆聰今午向傳媒表示，「新聞稿有啲偏頗」，警方正調查有關事件，今天不會討論該交通意外，並代表工會向昨天的傷者至深切慰問。

黎僅透露，涉事車長昨日駕駛兩轉74X綫，休息兩小時後駕駛75K綫，再駕駛74X綫，最後駕駛275X綫，5轉車共工作約10.5小時。

稱前一晚才知翌日駕駛路綫及時間變動

黎兆聰指，4個工會代表已跟管理層會面，提出公司掛牌制度朝夕令改；又指去年11月已向管理層指出相關問題，其中沙田車廠的路綫最為嚴重。他稱，公司「今日講、聽日改」，「公司唔係通知你」，而是在上班前一晚，才透過公司內聯網系統得知翌日駕駛的路綫有變動，「可能今日收3時，聽日變咗8點」。如車長家中有兩名子女要接下課，需要照顧家庭，等於搞亂車長的生活作息，亦很難適應。

黎認為更改令車長無所適從，「覺得好煩厭」，司機可能已一段時間沒有去過該地方，安排可能令司機沒有充分準備，包括該路線是否有改站等。

▼ 點擊圖片放大

涉事車長有否上述問題 工會：我冇咁講過、唔好拉埋一齊講

被問到涉事車長駕駛的路線是否有以上問題、與意外是否有關，黎回應指「我冇咁講過」，強調工會「唔係為咗一件事出嚟講，唔好拉埋一齊講」，重申工會不願意見到任何意外。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】