啟德體育園｜美食海灣嘉年華近30攤位3.21開鑼　七欖期間辦無伴奏合唱節【附詳情】

▲ 「啟德美食海灣嘉年華」明日（21日）開鑼，屆時會有近30個美食及手工啤酒品牌攤位，以及音樂表演節目。（資料圖片）

隨著啟德體育園開幕，園區陸續舉行多項活動，其中「啟德美食海灣嘉年華」明日（21日）開鑼，屆時會有近30個美食及手工啤酒品牌攤位，亦會有音樂表演節目。嘉年華期間亦會舉行「無伴奏合唱節」，表演嘉賓來自意大利、新加坡等地，亦有科技大學的合唱團。

園方宣布，3月21日起至4月27日，逢周五至日及公眾假期長週末期間，啟德主場館旁海濱位置的美食海灣會舉行「啟德美食海灣嘉年華」，由香港市集協會主辦。屆時會有近30個美食攤位，每個週末更有新品牌輪流亮相，和音樂文化表演。

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美食攤檔包括多款手工啤酒、本地人氣小吃、特色甜品、創意飲品。嘉年華亦將於3月29日、即七欖賽事舉行期間，亦會舉行「香港國際無伴奏合唱節」，表演陣容包括意大利創新音樂團隊Rebel Bit、來自新加坡的人聲樂團The Island Voices、美國的大學無伴奏合唱團Tufts Beelzebulbs，以及香港科技大學的 Tunatics樂團。

除了「啟德美食海灣嘉年華」，啟德體育園未來會舉辦多場活動，包括「啟德藝術周」、「飛越啟德 · 香港室內定向挑戰盃」及「室內定向體驗日」。3月28日至30日會舉行七人欖球賽，首次移師啟德場館舉行。

「啟德美食海灣嘉年華」活動詳情

日期：2025年3月21日至4月27日（逢星期五至日及公眾假期長週末期間）

時間：下午12時正至下午8時正

地點：美食海灣

前往方法*：乘坐港鐵至宋皇臺站D出口，向前直行至 啟德青年運動場，再沿着西橋或經地面馬路向前步行，途經承啟道公園，即可抵達啟德美食海灣。

*啟德體育園舉行大型活動期間，美食海灣一帶將可能實施特別行人路線安排，有關詳情請留意啟德體育園官方網頁發布最新資訊。

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