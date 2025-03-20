靚媽精明眼︱北角即撈海鮮重慶火鍋放題　$268免加一2小時任食生猛海鮮+近百款食材

▲ 北角即撈海鮮重慶火鍋放題。

全新即撈海鮮重慶火鍋放題店「大西洋火鍋」登陸北角！火鍋放題只需$268即可享2小時任食生猛海鮮,多達7款海鮮種類任你選擇,包括蟹、鮑魚、海蝦、大頭蝦、沙白等,另外還提供近百款火鍋配料、熟食、甜品和飲品,飲品有椰青及2款青島啤酒無限暢飲,絕對是火鍋愛好者福利!大西洋火鍋供應午市、晚市火鍋放題,學生、長者更可享8折優惠！午市低至HK$88起即可以享用風味火鍋,$268免加一即可享任食生猛海鮮,配上5款精選湯底,包括招牌湯底花膠雞風味 / 菌菇湯底 / 大骨湯 / 番茄湯鍋 / 經典麻辣湯,加購$48可五選二配搭鴛鴦湯,各位邊爐友絕對不能錯過！

優雅古典風格設計朋友聚會首選餐廳

大西洋火鍋店以中國宮廷風格為設計主題,營造出古色古香的氛圍。店內空間寬敞舒適,精緻的裝飾和典雅的擺設,讓顧客在享受美味的同時,也能感受到獨特的文化魅力。餐廳每個角落都展現出細緻的工藝,猶如置身於歷史悠久的宮廷之中,而且高性價比的價錢享受海鮮無限任食,十分適合家庭聚餐或好友聚會。

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120分鐘午市晚市火鍋放題 過百款食材飲品任君選擇，午市火鍋套餐低至$88,可享用配菜自取、$158可享用掃碼點餐及自助吧無限放送,享用外界少有的配料:剝皮魚、黑毛肚、鮮鵝腸、豬黃喉、精品腰花、海螺片、鯧魚、腸頭、吊籠等;晚市套餐$198可透過手機掃碼點餐下單,盡嘆美國安格斯肩胛肥牛、澳洲安格斯牛板腱、澳洲高鈣小肥羊及荷蘭天然五花腩片,$268可盡情無限享受生猛海鮮,任取火鍋菜品飲料。新鮮海鮮必試大頭蝦,肉質鮮甜,口感彈牙;鮑魚被譽為海鮮中的珍品,其獨特的鮮香令人垂涎欲滴;廣島蠔肥美鮮甜,肉質鮮嫩,口感滑順,煮熟後的風味更佳。

自由選擇配搭特別湯底 滿足食客味蕾

店内火鍋湯底選擇豐富,特別推出五款精選湯底,包括招牌湯底花膠雞風味 / 菌菇湯底 / 大骨湯 / 番茄湯鍋/ 經典麻辣湯,讓顧客可以根據個人口味選擇。招牌湯底花膠雞風味,嚴選一鍋濃縮花膠雞精華湯底,配合蟲草花及嚴選枸杞大棗相輔;菌菇湯底則以多種天然菌菇熬製,清香四溢;大骨湯以新鮮大骨精心熬制而成,加入枸杞及紅棗等,滋味濃郁;而番茄湯鍋則帶來酸甜的清新口感;經典麻辣湯則是辣味愛好者的最佳選擇,讓人欲罷不能。

▲ 北角即撈海鮮重慶火鍋放題。

任食2小時新鮮直送海鮮 掃碼享受過百款熱食

大西洋火鍋店提供高性價比的優質服務,晚市優惠價$268即可享受2小時的任食生猛海鮮,讓食客體驗新鮮直送的海味盛宴,每一口中都能品味到海洋的鮮美。餐廳每日提供7款新鮮食材,包括:大螃蟹、鮑魚、海蝦、大頭蝦、沙白等。除了新鮮海鮮,店內還提供過百款火鍋食材及熱食,9款特色小菜包括例如招牌炒飯、大閘蟹(時令)、毛豆、花生、生蠔、燒蝦及其他炸物,6款風味小食有麻辣豬耳、泡椒竹筍、麻辣雞腎、香辣木耳、香辣雞腳及五香豆腐絲,每位顧客都能找到喜愛的菜式,各種美味的小吃和配菜任君選擇!自助吧亦有升級海鮮供食客自取,包括大頭蝦、鮑魚、大閘蟹、沙白、廣島蠔、灰蜆、 墨魚仔及脆鯇片等。無論是搭配火鍋，還是單獨享用,都能大大提升用餐的滿足感!

用心製作多款自家製無糖養生飲品

大西洋火鍋店用心製作多款無糖養生飲品,務求食客在火鍋放題中可以解除疲勞,放心享受火鍋的滋味。除了提供超過10款罐或樽裝飲品,更有店員為顧客即場開新鮮椰青,椰汁清甜可口,配搭火鍋倍感清爽。5款自家製無糖養生飲品是必試單品,包括陳皮洛神花茶、五指毛桃茯苓茶、桂花龍井茶、茱莉綠茶、陳皮金桔雪梨茶,每款產品有助減輕熱氣、消脂解膩,讓吃火鍋變得毫無負擔!

2小時任食收費:

午市火鍋放題套餐 供應時段11:00 - 16:00

● $88 (含免費自助配菜)

● $158 (不含海鮮,已包含掃碼下單肉類及配菜自取)

● $268 (海鮮無限享用、含掃碼下單肉類及配菜自取)

晚市火鍋放題套餐 供應時段16:00 - 23:00

● $198 (不含海鮮,已包含掃碼下單肉類及配菜自取)

● $268 (海鮮無限享用、含掃碼下單肉類及配菜自取)

*不設加一服務費,繁忙時段2人起入座。

*學生、長者放題8折優惠。

*小童優惠:12歲以下半價,5歲以下免費。(每位成人限帶一名小童享受優惠)

大西洋火鍋

地址:北角英皇道395號僑冠大廈地下28-31號舖

電話號碼:+852 2152 0348 (可以電話訂座)

營業時間:星期一至日 11:00 - 23:00

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