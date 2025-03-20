網約車｜李浩然促立法規管網約車　倡取消的士路線考試、統一規管標準

▲ 選委界議員李浩然。（戴朗希攝）

近年的士業界與網約車的矛盾持續升級，選委界議員李浩然促請政府盡快立法規管網約車。他又建議政府將傳統的士和新引入網約車調整為相對統一的規管標準，包括取消的士路線考試，吸引年輕人入行。

李浩然今日發布《關於引入網約車服務的研究報告》，他提到網約車與傳統的士在營運成本上存在不對等的競爭優勢，毋須承擔的士牌照成本、的士車租、商業車輛保險，以及車輛規範所致的遵從成本。網約車營運成本較低的情況下，可以選擇只在高峰時段接單營運賺取額外收入，而的士司機則要不斷接單營運以應對車租及營運成本。

他認為需增設司機資格審查和營運資質審查的法定要求，包括司機需通過類似的士牌照考試的考核並進行背景審查，避免干犯嚴重罪行人士進入行業，以保障乘客安全。

李浩然又促請政府釐清的士跟網約車的數量比例，因如短時間內大量網約車進入市場，可能會對整個取酬載客行業造成衝擊，關乎從業司機生計。他亦質疑的士經營範圍限制削弱靈活性。指出過去劃分「紅的」、「綠的」、「藍的」的主要原因為新界與市區有明顯距離，但隨社會及基建發展，新界與市區的界限愈來愈模糊，建議政府研究取消有關限制。

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