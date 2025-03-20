低空經濟｜38個低空經濟試點項目獲批　中移動、Keeta、順豐都有份

▲ 李家超在低空經濟「監管沙盒」試點啟動禮，了解無人機運作。（李家超Facebook）

政府致力發展低空經濟，首批「監管沙盒」批出38個試點項目，用途涵蓋救援、安全檢查及送貨。特首李家超表示，低空經濟潛力巨大，能夠提升城市管理和商業效率，也可為市民帶來智慧生活的新體驗，成為未來經濟的新增長引擎。

由財政司副司長黃偉綸領導的「發展低空經濟工作組」，早前審閱72宗申請，當中38個項目獲批，包括內地及本地的機構、大學研究機構及公共機構。而低空經濟「監管沙盒」啟動禮於今（20日）早舉行，共設15個展示區，展示服務包括物流配送、公共服務和科研應用等多個領域。

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項目包括送藥、搜救、外賣、建築測量等

不同公司的試點項目，涵蓋無人機配送、建築保養、航拍、搜救等，當中包括消防處研究以無人機巡查山火及提供攀山救援、中電介紹協助監察電纜狀況的超視距飛行無人機、中移動與瑪嘉烈醫院研究合作，在院內送藥及化驗樣本。另亦有多個商業項目獲批，如外賣平台Keeta將研究以無人機送外賣，順豐自行研發無人機，可用於運送醫療用品至偏遠的離島地區，也可用於城市間的貨物配送等。

其中一間參與監管沙盒的公司Alpha AI，已經協助房協等機構，利用無人機拍攝公屋外牆，再以人工智能分析影像，以發現損毀的地方，及早維修處理。這技術在可颱風前後監察大廈情況，目前因法例所限而要人手操作，希望在監管沙盒試行自動化操作，除可節省人手成本，亦能增加巡查頻率。

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次季修訂建議 加入可載人條款

運輸及物流局局長陳美寶於啟動禮表示，市民最快4月可以看見第一批沙盒計劃中的無人機運作，政府將在第二季向立法會提出修訂建議，包括加入無人機作為實驗項目時可以載人及更重物品的條款。

被問及預料第一批沙盒項目何時推出市場時，陳回應指，試驗會以安全為首要考慮，平衡各項目風險，並結合內地實際經驗及香港創科上的安全防禦措施，期望用6個月完成第一階段試驗項目，並馬上開放第二批監管沙盒申請。

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