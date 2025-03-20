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立法會｜立法會通過1777億臨時撥款　供預算案獲通過前應付各項政府開支

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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立法會今日通過政府根據《公共財政條例》動議的擬議決議案，撥出約1,777億港元，以應付新一份財政預算案獲通過前一段時間各項政府的開支。（資料圖片）

立法會今日通過政府根據《公共財政條例》動議的擬議決議案，撥出約1,777億港元，以應付新一份財政預算案獲通過前一段時間各項政府的開支。

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，臨時撥款約1,777億元，可應付政府約兩個月的運作開支，亦約相當於《2025年撥款條例草案》下撥款總額約6,397億元的百分之28。

陳浩濂指，政府每天均需要大量財政資源以維持公共服務項目，單在2025至26財政年度的首星期，需支付的主要開支逾126億港元，當中包括給予醫院管理局的82億港元的資助金，向約10萬個綜援受助家庭及約13萬名公共福利金受惠人士發放合共約14億港元，向教資會資助大學發放約18億港元補助金，向約740所幼稚園發放約5.47億港元資助金，以及向退休公務員發放約7億3,000萬港元退休酬金。

他續指，政府亦要支付合約員工的薪金和供應商的應付帳目等。臨時撥款決議案通過後，政府亦需時完成相關的程序，包括刊登憲報、以及簽發臨時撥款令等，方可在4月1日起如常支付所需的開支。

梁子穎：香港要正常運作需有足夠金錢

工聯會議員梁子穎表示，當局就非經常開支及非經營開支分目申請的臨時撥款中，有3項需申請百分百的款額，包括政府物流服務署的交通意外傷亡援助計劃的徵款，其次是社會福利署的病人及家屬援助金，以及社會福利署的緊急救濟。他認為香港要正常運作，特別是政府要為所有市民提供服務，以及繼續推進經濟發展，一定要有足夠金錢。

按照今年《財政預算案》的時間表，立法會將下月16日的會議上恢復《2025年撥款條例草案》的二讀辯論，並於下月30日的會議上進行三讀。

 

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