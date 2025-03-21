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止咳偏方｜女子久咳半年實測「紅茶溝綠茶」3日止咳　中醫師解構偏方療效【附止咳飲食宜忌】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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【久咳／止咳／偏方／紅茶／綠茶】天氣時冷時熱，喉嚨痕癢加上久咳未癒如何是好？近日有網民實測神奇止咳偏方，只須3日就能夠完全止咳化痰，大讚療法功效驚人。本港有中醫師就此偏方提醒大家勿亂試，尤其是1類人切勿採用，恐防會加重病情。

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台灣一名女網民近日在Threads分享自己久咳未癒，偶然被一名神秘伯伯推薦喝止咳偏方：無糖綠茶加半糖紅茶，飲3日就足以止咳化痰。女事主實測偏方後，大讚有效，引起網民熱議。隨著「神奇偏方」瘋傳，有網民跟風實測成效各異。據悉，女事主自稱自己從去年5月確診肺炎後開始出現咳嗽的症狀，更因此反覆出現上呼吸道感染，喉嚨的濃痰咳不出來。

止咳偏方｜中醫師拆解偏方療效 成效因人而異

故此，本港註冊中醫師林惠賢接受TOPick訪問解構此偏方的療效，指出偏方療效因人而異，除了是因為各人體質和症狀嚴重程度不同，偏方中的綠茶喝紅茶比例不明，加上未有註明茶的濃淡，實測效果未必人人一樣。她指出，此偏方混合綠茶、紅茶和糖分3種主要食材，分別療效如下：

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  • 綠茶：偏涼、清熱生津
  • 紅茶：偏溫、驅寒祛濕
  • 少許糖分：補中氣，使痰濕更易除去，肺氣和降、痰液不再刺激氣管，自然減少咳嗽

止咳偏方｜1類人不適用 多飲溫水亦能化痰

針對女事主自述病情和症狀，林惠賢估計她屬於久咳但病不重，氣虛痰濕的咳嗽類型，主要從驅走痰濕入手，後再稍為補氣，就可以處理好。雖然茶本身對於人體無害，估計偏方最主要的原理是透過增加體內水分，改善津液不足化濃痰，讓身體易將多餘的痰透過呼吸道咳掉排走。林惠賢強調，偏方並非適合所有體質，初起感冒者不宜自行亂試。她解釋，久咳者本應多溫水，溫柔咯出痰便可，故此多喝溫水就足以改善痰黏氣管的情況。她亦建議以下一些久咳者適用的飲食宜忌：

止咳｜8類食物久咳者忌食

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忌生冷、煎炸、油膩、辛辣，高糖份、牛奶、芝士、濃湯等食物

止咳｜6種食材止咳

針對3種常見痰咳類型，包括寒咳、熱咳、燥咳，她建議多食以下6種食材止咳：

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  • 寒咳：陳皮、薑
  • 熱咳：桑葉、白蘿蔔
  • 燥咳：雪梨、杏仁

她提醒大家，坊間流傳很多偏方，但採用前要三思和釐清症狀。咳嗽看似普通且常見的症狀，亦有不同證型之分，如：新咳、久咳，各種風寒、風熱、風燥、痰濕蘊肺、肺陰虧虛；建議飲用偏方前，應先了解自己體質及諮詢註冊中醫師意見。

諮詢專家：註冊中醫師林惠賢

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