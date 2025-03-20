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林峯太太｜林峯老婆張馨月2度查離職保姆行李　離開前竟要求對方打掃廁所引熱議

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撰文： 文體藝online

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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熱門 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

林峯老婆張馨月2度查離職保姆行李，離開前竟要求對方打掃廁所引熱議。

【林峯 / 張馨月 / 保姆】林峯2019年與模特張馨月結婚，婚後育有一女，張馨月時常在網絡分享一家三口的甜蜜日常，亦偶爾直播與網民互動；然而，近日她在直播中的一些言行卻引起爭議。

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林峯太太｜張馨月要2度檢查離職保姆行李箱

日前，張馨月正在直播分享化妝教學時，離職並準備離開的保姆告知她車輛已經抵達樓下，自己打算離開，惟張馨月要求檢查對方行李箱：「那你行李箱先讓我媽看一下吧」。

而保姆表示行李箱已由新到任的保姆代為檢查過，但張馨月仍堅持：「嗯，那你讓我媽看一下，都是這樣的流程」。

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林峯太太｜保姆離開前被要求打掃廁所

隨後，保姆向張馨月詢問工資示意，她表示會在直播結束後結清，讓對方無需擔心。原本以為此事到此結束，保姆打算離開時，張馨月又要求她情節廁所：「樓上洗手間幫我收拾一下」，令不少網民指責其不尊重人。

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不少網民留言表示張馨月此舉不尊重人，紛紛指責「尖酸刻薄」、「扮晒嘢」、「且不說檢查行李箱的事情，人家都已經快走了，也不再是她的員工，工資不當場結算就算了，因為她早上洗頭了，還要讓阿姨去給她疏通下水道的頭髮，真是把人用到極致了」。

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