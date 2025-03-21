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KO蚊蟲︱網民實測「滅蚊神曲」有效震暈飛蚊！　專家拆解原因

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【滅蚊／驅蚊方法／驅蚊歌】蚊子的嗡嗡聲令人難以入睡，到底有何方法能有效滅蚊呢？近日，內地一名網民分享，嘗試播放一首早前網傳的「滅蚊神曲」後，成功有效驅蚊。許多網民也跟隨實測，並表示有效，紛紛稱奇。有內地動物研究所博士解釋指，這首音樂的頻率可能與蚊子頻率相匹配，能降低它們的攻擊慾望，從而達到驅蚊功效。

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廣州的何女士於小紅書上分享，她最近被蚊子的嗡嗡聲困擾到凌晨四點仍無法入睡，靈機一動，想起網上提到的播放《Scary Monsters And Nice Sprites》可以讓蚊子飛得緩慢。於是她立即嘗試，並分享了她的經驗：「馬上拿出手機播放這首歌，哇哈哈哈，打開燈，真的見到蚊子墜落在床上，我小心翼翼拿衛生紙，打了幾次才打中，打的時候，真的感覺它飛得不靈活了。」

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何女士還補充，「聽到蚊子嗡嗡叫後，不要急著打，慢慢拿過手機找出神曲，調高音量，靜待蚊子來，再次聽到嗡嗡響後，迅速點擊播放，然後就開燈看，相信你會和我一樣有驚喜哦！！」

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不少網民看到劉女士的分享後，也進行了實驗，並分享自己的「戰果」，表示驚訝於「滅蚊神曲」的效果，稱「親測有效」、「蚊子戰歌，名不虛傳」、「聽了一下，別說蚊子了，我都要暈了」。

這首網傳的「滅蚊神曲」是《Scary Monsters and Nice Sprites》，由美國電子音樂製作人Skrillex創作，於2010年10月發行，在第54屆格林美獎（Grammy Awards）上獲得最佳舞曲錄製獎和最佳舞曲/電子音樂專輯獎。

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廣東省科學院動物研究所劉博士指出，蚊子主要是透過頭部的鞭毛來感知聲音的震動。雌蚊在交配時也會利用震動來感知伴侶。音樂的頻率可能剛好和蚊子的頻率相同，從而降低它們的攻擊慾望。

劉博士表示，聲音對蚊子的影響應該僅限於感官層面，而不是某一特定歌曲具有神奇的效果。此外，聽覺並不是蚊子感知外界的主要方式。早前有研究顯示，通過喇叭大音量播放《Scary Monsters and Nice Sprites》確實會在一定程度上影響蚊子對獵物的判斷，而其進食次數和交配頻率都有明顯下降。

經過分析，主要原因在於相較於安靜的環境，高頻率且快速變化的音樂會干擾雌蚊的感覺器官，使其過度興奮，降低食慾，同時雌蚊翅膀的振動頻率增加也會影響到與雄蚊的交配過程。

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