國際學校｜進駐道爾頓學校前校舍　Stamford American西九龍設第二校舍

▲ 國際學校Stamford American School 將在大角咀設立第二校舍。（資料圖片）

國際學校Stamford American School Hong Kong將在大角咀設立新校舍，預計今年秋季啟用。該校舍前身是已遷入灣仔玫瑰崗學校舊校舍的道爾頓學校，Stamford American School稱，新校舍會供高中學生使用，設有藝術及表演設施、科學實驗室等設施。

新校舍設於大角咀海輝道10號，即道爾頓學校前校舍。新校舍樓高3層，總面積75000平方呎。學校表示，新校舍專為高中學生，即9至12年級的學生而設，提供國際文憑大學預科課程（IBDP），預計容納550名高中學生。

新校舍除了設隔音設備、先進照明系統，以及創新的教室設施，亦有現代化的音樂工作室、藝術實驗室、黑盒劇場等，以及專業科學及STEM設施，例如先進科學實驗室及設計科技工作坊。至於現有的何文田校舍，會提供小學學前班至8年級課程。校方表示，已根據《教育條例》向有關部門申請註冊新校舍，新校舍啟用日期和運作安排仍要視乎審批進度。

學校總校長Andrew Noakes表示，學校入學查詢人數在疫情後大增6成，又形容香港正加速發展成為全球創新樞紐，積極營造以家庭為本、吸引人才的環境，相信學校的發展計劃能切合香港的發展。

新校舍前身為道爾頓學校的校舍。道爾頓學校去年遷入司徒拔道玫瑰崗學校的前校舍，包括接辦該校的小學和幼稚園部，中學部學生則獲安排轉校至其他中學繼續學業，有關安排在前年年底傳出後，一度引起學界及社會極大爭議。

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