腎臟健康｜長期忍尿恐致命？　盤點10大忍尿可怕後遺症　醫生：恐增中風心梗風險

【忍尿／尿道／壞習慣】現代人生活節奏快，工作壓力大，許多人為了爭取更多工作時間，養成了忍尿的壞習慣。然而，這種行為對健康的危害不容小覷。

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腎臟健康｜忍尿對人體的10大傷害

台灣腎臟科醫生洪永祥在YouTube頻道《早安健康》中詳細列舉了忍尿對人體的10大傷害，提醒大眾切勿輕忽這一不良習慣。

洪永祥指出，忍尿不僅會引發腰痛、排尿困難、血尿等常見問題，還可能導致突發性血壓升高，進而誘發中風或心肌梗塞等嚴重急症。以下是憋尿對身體的十大危害：

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下腹痛及腰痛

忍尿時，身體處於緊繃狀態，肌肉持續收縮，容易導致筋膜或肌膜發炎，進而引發下腹痛或腰痛。

尿道狹窄與排尿困難

排尿需要逼尿肌與括約肌的協調運作，長期憋尿會使這種協調能力受損，導致排尿困難。

慢性前列腺炎

男性經常憋尿可能誘發慢性前列腺炎，出現急尿、頻尿等症狀，影響生活品質。

泌尿道結石與血尿

憋尿會使尿液中的結晶長時間滯留，逐漸增大形成結石，可能引發腎結石、輸尿管結石，並伴隨血尿。

頻尿、急尿與尿失禁

長期憋尿會導致膀胱功能失調，出現頻尿、急尿，甚至尿失禁的情況。

泌尿道感染

女性忍尿容易引發泌尿道感染，因為濃縮的尿液容易滋生細菌，加上女性尿道較短，感染風險更高。反覆感染還可能導致抗生素失效，增加治療難度。

突發性血壓升高

研究顯示，忍尿時因不適感會使血壓升高，增加中風或急性心肌梗塞的風險，臨床上已有相關案例。

慢性腎衰竭

長期忍尿會損害泌尿系統功能，可能導致慢性腎衰竭，嚴重影響健康。

膀胱憩室

忍尿會使膀胱黏膜產生凹陷，形成膀胱憩室，可能引發排尿不適、細菌感染等問題。

膀胱破裂

這是最嚴重的後果，常見於植物人或臥床長者。由於他們無法主動表達，若膀胱持續膨脹且無法排尿，最終可能導致膀胱破裂，危及生命。

洪永祥強調，忍尿對身體的危害不容小覷，呼籲大眾應養成定時排尿的習慣，避免因一時的忙碌而損害健康。尤其是高血壓、心血管疾病患者及老年人，更應特別注意，以免引發嚴重後果。

腎臟健康｜5字口訣自測腎功能

台灣家庭醫學科醫生陳怡廷在台北市立聯合醫院網站撰文，指出腎病初期一般來說沒有症狀，當發現身體出現異常，如疲倦、水腫和食慾不振等情況，往往發現患病時已屬中晚期。

透過抽血檢查腎絲球過濾率和尿液檢查尿蛋白，陳怡廷建議5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」，讓大眾自測腎功能：

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腎病症狀｜早期腎病3大症狀自測

吳醫師日前於當地健康頻道YouTube《健康云之道》分享資訊，表示有96%民眾並不知道自己患有早期腎臟病，預示大部分人大多無法察覺：

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尿液顔色｜5種常見尿液顔色自測健康

台灣泌尿科醫生陳忠佐在Facebook個人專頁發文提醒，不同的尿液顔色變化，背後可能暗藏健康問題，並教大家分析5種常見的尿液顔色，來自測身體健康狀況。

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