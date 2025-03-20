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為母則強｜江若琳撞車後對駕駛存恐懼　為囝囝再闖「江若琳灣」：頂硬上！

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 42 分鐘前

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Elanne在老公陪同下再闖「江若琳灣」，出發前信心十足！

【江若琳/蕭唯展/江若琳灣】江若琳（Elanne）於去年12月在尖沙咀彌敦道發生交通意外，其座駕疑失控自炒撞向燈柱後向左翻側，畫面驚心動魄，幸好Elanne當時只受輕傷，不過自此她對駕駛存有恐懼，不敢再自行駕駛，但近日Elanne為了接載兒子上學更方便，決定在老公陪同下再闖「江若琳灣」，並於接受TOPick記者訪問時坦言為了囝囝要頂硬上！

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江若琳灣｜車禍後為囝囝再闖江若琳灣

Elanne去年12月於尖沙咀發生交通意外，幸只受輕傷，到醫院檢查後便可回家，其後Elanne的車禍現場被改稱為「江若琳灣」。意外發生後，Elanne直言已有一段時間沒有駕駛，改由老公蕭唯展負責接送，當中包括接送兒子Owen上學的行程，但隨住1歲半的Owen課堂愈來愈多，她也希望分擔老公接送工作，於是近日決定再闖「江若琳灣」克服恐懼！

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江若琳灣｜老公陪同下克服恐懼

日前她在自家YouTube頻道分享重返交通意外現場試新車的片段，今次她選擇駕駛舒適的家庭車，希望能夠克服過往的恐懼，接送一家大小到處出遊。從影片可見，首先由老公蕭唯展駕駛，她坐在旁邊，當熱身過後，Elanne才親自上陣，她坦言很緊張，又笑稱自己是超過10年牌的「女車手」，駕駛技術一直非常可靠，平日正常發揮是OK的，說完她便載著老公出發。

雖然過程中，蕭唯展在老婆身邊不斷作出鼓勵，卻慘遭Elanne「嫌棄」：「你在我身邊更驚，因為一定很煩，不要令我很緊張。」最終她挑戰成功，順利駛過「江若琳灣」，蕭唯展即大讚：「好勁呀！」Elanne即興奮要求老公送獎勵，例如神秘超級浪漫晚餐，豈料蕭唯展帶她到荒山野嶺，驚喜的是Owen一早到場等候爸爸媽媽，最終他們一家三口在座駕旁吃生煎包和玩泡泡，場面搞笑又溫馨！

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江若琳灣｜江若琳：我駕駛不喜歡老公在身邊

Elanne接受TOPick記者訪問時表示，初時知道要再戰「江若琳灣」的確感到緊張：「本身連行都不敢行去那裡，今次要揸車過去，要克服這個陰影都很緊張，但完成了又覺得沒什麼，原來我可以再揸車！」

講到有老公在身邊鼓勵，是否輕鬆不少？她笑說：「其實我駕駛不喜歡老公在身邊，太多意見！不過，今次心情很緊張，有他在身邊講廢話也讓我緩和心情。」她表示已開始自己駕駛接送兒子：「沒辦法，頂硬上，兒子太多堂要上。」

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