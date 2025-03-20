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網約車｜警放蛇打擊非法載客取酬　拘3名私家車司機

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

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警方打擊非法私家車作出租或載客取酬用途（警方提供）

警方東九龍總區交通部今日（20日）進行打擊交通違法行動，喬裝乘客租車，拘捕3名男司機。

人員於網上平台發現有私家車懷疑提供接載服務，遂展開打擊非法私家車作出租或載客取酬用途的行為。行動中警方喬裝乘客，在一網上平台以350元租用一輛私家車由九龍區前往香港國際機場，並拘捕一名姓蔡（32歲）司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」。
 
人員亦於同一網上平台以600元租用一輛私家車由九龍區前往香港國際機場，並拘捕一名姓何（33歲）司機，涉嫌「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」、「沒有攜帶身份證明文件」、「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」。

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2千元由九龍區往紅磡酒店

在下午約一時，人員喬裝乘客，再於同一網上平台以2,000元租用一輛私家車由九龍區前往紅磡一酒店，並拘捕一名姓張（33歲）司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」。

3名被捕人士已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。該3輛私家車則因沒有運輸署發出的出租汽車許可證及涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，被警方扣查作進一步檢驗。

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