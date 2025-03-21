  • 26°C
香港時間：2025321日 (五) 15:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡女神｜被譽為「古裝女神」 58歲李若彤素顏直播 蝴蝶形鎖骨震驚網民

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【李若彤／凍齡／素顏／女神】保養得宜！曾被獲封「最美小龍女」的「古裝女神」李若彤，早前於內地社交平台素顏直播帶貨，素顏下皮膚及體態狀況極佳，其中超美蝴蝶形鎖骨線條更一度震驚網民。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜心房顫動致中風秒奪命 醫生拆解心率VS心律迷思+解構治療方案

58歲李若彤早年以《神鵰俠侶》「小龍女」角色奠定「古裝女神」地位，近年活躍於社交平台小紅書，日前李若彤以素顏零濾鏡狀況直播帶貨護膚品，鏡頭下無皺紋肌膚與纖細體態隨即引發大眾關注，其中「蝴蝶型鎖骨」及結實腹肌更一度引起網民熱議，紛紛大讚其生活自律、堪稱健康典範。

點擊圖片放大
+4
+3

凍齡女神｜素顏直播震撼網民　完美鎖骨及腹肌成焦點

李若彤於小紅書長達數小時的直播中全程素顏，畫面中可見她的皮膚白皙透亮零毛孔，身穿露肩裝更令肩頸一雙「蝴蝶型鎖骨」線條纖細優美。事實上，李若彤過去亦曾於社交平台公開健身成果照，展示清晰6塊腹肌與手臂肌肉，並發文：「連續10多天訓練意外練出腹肌，證明任何年齡努力都有回報。」令不少網友大讚「58歲狀態勝過30歲」。

點擊圖片放大
+17
+16

凍齡女神｜小紅書分享3大凍齡秘訣　每日健身至少2小時

李若彤近年於小紅書上相當活躍，自介上更以「小龍女」身分幽默寫道「除了玉女心經，還會寫小紅書的古墓派傳人」，經常拍片分享保養秘訣及穿搭方法，早前李若彤更公開養髮活髮的家傳秘方，教大家如何養出一頭黑髮。

李若彤又透露指，自己每日至少健身2小時，結合重訓與有氧運動，她早前於社交平台曾分享過一張自拍照，相片中可見腹部結實的六塊腹肌，手臂上肌肉線條十分搶眼；且皮膚白皙紅潤，身材纖細，臉上的毛孔幾乎隱形，沒有一絲皺紋，令網友都大感敬佩。

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映｜將近60歲頭髮又黑又濃密 李若彤分享獨門養髮秘方

58歲「最美小龍女」李若彤保養得宜，將近60歲頭髮仍然又黑又濃密。養髮有道的她早前分享自己獨門家傳秘方，全靠2種食物磨成粉狀食足30年，養出讓人羨慕的黑長直髮：

  • 李若彤養髮秘方｜1. 徹底清洗再烘乾黑豆和黑芝麻
    選擇黑芝麻和黑皮綠芯的黑豆用清水洗淨，接著用濾網烘乾，一定要非常乾才能夠下鍋去炒。
  • 李若彤養髮秘方｜2.「白鍋」翻炒黑芝麻和黑豆
    將黑芝麻和黑豆放進「白鍋」（不加油）中，以小火不停翻炒，當黑芝麻發出聲音，或肉眼能看在鍋子裡跳動；以及黑豆的皮爆開後，就代表熟透，接著放涼避免黑芝麻出油。
  • 李若彤養髮秘方｜3.分批打磨成粉末狀
    待材料放涼後，就可以準備加入攪拌器分批打磨成粉末。切忌一次不要放太多，將黑芝麻和黑豆分批打磨。若喜歡細滑口感的話，可以打磨久一點，粉末自然就細滑一點。若喜歡顆粒感，可以打磨粗一點。注意黑芝麻打磨後不要立刻蓋上密封蓋，這樣會容易出油。

同場加映｜4類食物有助逆轉

想擁有和李若彤一樣的濃密黑髮？台灣外科醫生江坤俊近日在YouTube頻道上分享頭髮烏黑茂密的秘訣，表示除了隨著年齡出現老化外，飲食營養不足及運動量不夠，都有可能會導致人長出白髮。他指出，合成黑色素需要不同營養素，因此建議民眾多攝取以下4類食物，有助養出黑髮。

點擊圖片放大
+5
+4

同場加映｜6類營養素幫助生長烏黑秀髮

台灣營養師高敏敏在Facebook分享指，飲食不均、壓力等都會增加生長白髮機會，故平日可以補充6類營養素助生長烏黑秀髮。

點擊圖片放大
+7
+6

資料來源：小紅書@李若彤IG@carmanlee0816

相關內容

養髮之道｜曾被指暴瘦皮包骨 58歲李若彤回勇零白髮 全靠家傳秘方食足30年【附養髮食療】

【明星扮靚】美魔女李若彤分享14天健身餐單 小龍女示範操馬甲線運動【多圖】

【不老女神】姑姑飲食健康+勤做運動全憑自律 56歲李若彤外貌身材不走樣

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 網絡熱話 運動 養生 美容 演員 小紅書 李若彤 凍齡 健身

最高瀏覽

Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
消委會牛油︱消委會檢測58款牛油逾半含基因致癌物　17款高分無毒牛油安全清單
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月21日 時間12:05）
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用
防癌飲食丨45萬人大型研究1種飲食方式防4種癌　肝癌風險降48%吸煙者都有用