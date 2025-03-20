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德瑞國際學校（德瑞）宣佈與多蒙特足球學院聯手於香港成立頂級足球學院

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發布時間： 1 小時前

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出席嘉賓出席包括德意志聯邦共和國駐香港總領事張德林Stefan Bredohl先生（左四）及副總領事施懿德Stefanie Seedig女士（右三）等。

德瑞國際學校 (德瑞) 隆重宣佈，將與歐洲頂級球會之一 ——多蒙特足球會（多蒙特）旗下的國際青年訓練學院 —— 多蒙特足球學院，建立獨家合作夥伴關係。它們將攜手於德瑞成立一所精英青少年足球學院，進一步提升學校作為香港頂尖國際學府的聲譽。該學院將由擁有歐洲足球協會A級教練資格的Kai Brock先生領導，他擁有豐富的德國甲組青年訓練執教經驗，曾培育多名成功晉身頂級聯賽的國際球員。

德國以其精湛的足球實力聞名於世，曾四度奪得世界盃冠軍，並三度贏得歐洲國家盃冠軍。作為全球頂尖學府之一，德瑞非常自豪能夠與多蒙特合作，將世界級的德國足球學院帶到香港。學生將可藉這無與倫比的機會來提升技術，並培養對足球的終身熱愛。德瑞校長 Alexandra Freigang-Krause 女士表示：「我們對於能與德國最具標誌性的球會之一合作深感興奮，它們以卓越的青年訓練計劃享譽全球。更重要的是，此次合作將讓德國文化另一個充滿活力的面向在德瑞綻放光彩。」

德瑞校董會主席Jonathan Shun Wah先生、德瑞校長Alexandra Freigang-Krause 女士及多蒙特東亞區董事總經理Benjamin Wahl 先生共同宣佈合作關係。

多蒙特東亞區董事總經理 Benjamin Wahl 先生補充道：「多蒙特足球會很自豪能夠與德瑞在香港建立合作關係。德瑞與多蒙特在支持青少年發展方面擁有悠久且超卓的歷史，並享譽全球。我們將把球會在青少年足球發展的專業知識帶到香港，並且很高興能與德瑞這樣實力雄厚的合作夥伴攜手並進。」

德瑞校董會主席Jonathan Shun Wah先生表示：「學校不僅只是關於個人學術成就，更是關於體驗和學習人生的重要課題。我期待看到我們的學生如何在團隊合作中建立品格，並在挑戰與成功中共同成長，在課堂之外達到新的高度。多蒙特憑藉其超卓的青年訓練聲譽及廣泛的國際網絡，為我們的學生及香港青少年提供了一個完美的平台，讓他們敢於夢想，並領悟到『足球就是人生』。」

官方啟動儀式於 2025 年 3 月 14 日（星期五）在德瑞景色絕倫的山頂校舍舉行。這是一個極具意義的時刻，吸引了多位尊貴嘉賓出席，包括德意志聯邦共和國駐香港總領事張德林Stefan Bredohl先生及副總領事施懿德Stefanie Seedig女士，並與德瑞社群一同見證這場歷史性的合作。活動由 Freigang-Krause 女士及 Wahl 先生致開幕辭，隨後與Shun Wah先生共同宣佈這場變革性合作的正式啟動。為慶祝是次合作，多蒙特傳奇球星兼世界盃冠軍 Karl-Heinz Riedle 先生亦親臨現場，分享其輝煌的職業生涯經驗，並與家長及學生親切交流。

作為多蒙特足球學院的官方青年訓練合作夥伴，德瑞將於復活節假期為德瑞學生舉辦獨家足球訓練營，並於夏季開放予全港有志於足球運動的青少年參與。這項計劃將不僅豐富香港的足球發展，亦讓德瑞社群能更深入地體驗德國文化的獨特魅力。

多蒙特傳奇球星兼世界盃冠軍 Karl-Heinz Riedle 先生贈送簽名球衣給德瑞國際學校。

(特約)

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