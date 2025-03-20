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消委會氣炸鍋推介｜消委會測試12款氣炸鍋　7款總評4星或以上名單　$298與$1,998同分！

家事百科

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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消委會測試12款氣炸鍋，7款總評4星或以上名單，$298與$1,998同獲4星！

【氣炸鍋消委會／消委會氣炸鍋推薦／消委會測試結果】氣炸鍋標榜無油煮食，且方便省時，深受一眾忙碌父母的歡迎，成為廚房電器新寵。消委會早前測試12款氣炸鍋，當中最平一款$298與$1,998貴價貨同獲4星。TOPick整合消委會氣炸鍋測試結果及完整名單，即睇詳情！

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彩虹邨漫畫店｜彩虹邨漫畫店為愛書人堅持18載　重建結業如放下重擔：生意難做也是解脫

消委會氣炸鍋推薦｜12款氣炸鍋測試結果

根據第532期《選擇月刊》，消委會測試12款氣炸鍋，售價由$298至$2,080，額定功率由約1,000至1,500瓦特，最高烹調溫度由200℃至250℃不等。測試各樣本氣炸3款食物包括急凍薯條、雞膇及春卷的表現。

點擊圖片放大看12款氣炸測試結果：

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消委會氣炸鍋推薦｜7款總評4星或以上高分氣炸鍋

根據消委會報告，有7款氣炸鍋的總評獲4星或以上，當中最平一款$298與$1,998的飛利浦同獲4星。

點擊圖片放大看7款高分氣炸鍋名單：

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7款4星或以上氣炸鍋名單：

  • 「Tefal 法國特褔」 FX202D （$1,498）
  • 「Tastec」 BYTT1898WHZ （$1,198）
  • 「Recolte」 RAO-1 （$799）
  • 「Philips 飛利浦」 HD9743/11 （$1,998）
  • 「Proluxury 普樂氏」 PAF052017 （$298）
  • 「Denki」 DAF-35 （$688）
  • 「Harrow」 HT-AF1200 （$548）

消委會氣炸鍋推薦｜6款炸薯條致癌物超標

國際癌症研究機構將丙烯酰胺歸類為「可能令人類致癌」（第2A組），消委會根據生產商或代理商提供的食譜氣炸急凍幼薯條，然後測試當中的丙烯酰胺含量。結果發現，薯條經氣炸後丙烯酰胺含量由每公斤102至7038微克，相差68倍。其中6款的丙烯酰胺含量高於基準水平（500微克/公斤）。

消委會指，雖然「Harrow」及「德國寶German Pool」薯條中的丙烯酰胺含量最低，少於200微克/公斤，但烹調後大部分的薯條仍未煮熟。反之，「法國特福Tefal」及「飛利浦Philips」氣炸薯條的色澤及口感不俗，而薯條的丙烯酰胺的含量亦低於歐盟的基準水平。

消委會氣炸鍋推薦｜選擇指南

消委會表示，「法國特福Tefal」FX202D及「Tastec」BYTT1898WHZ的整體表現不俗，2款型號均採用觸控式屏幕，內置多個烹調程式。前者通過所有安全測試項目，氣炸薯條表現較佳；後者則氣炸春卷較出色，電源線長達1.5米，擺放較靈活。

消委會氣炸鍋推薦｜選購及使用貼士

消委會分享7大選購及使用氣炸鍋貼士，點擊圖片放大看詳情：

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延伸閱讀：消委會測試7款鑄鐵鍋　邊3款最高分「港女煲」值得入手？【附完整名單】

消委會測試7款鑄鐵鍋，有2款與「港女煲」Le Creuset同獲4星！

鑄鐵鍋傳熱快又保溫，是煮餸的好幫手，近年深受一眾靚媽靚太歡迎。消委會早前測試7款鑄鐵鍋，發現部分樣本的金屬釋出量超標。TOPick整合消委會鑄鐵鍋測試結果及完整名單，當中有2款與「港女煲」Le Creuset（LC）同獲4.5星，即睇詳情！

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更多食品/家電/廚具/嬰兒用品/消委會測試報道：

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