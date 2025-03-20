早餐減肥︱大快活早餐卡路里全面睇：沙嗲牛麵餐熱量爆煲！　營養師教輕盈配搭7日減磅

▲ 大快活早餐卡路里全面睇：沙嗲牛麵餐熱量爆煲！ 營養師教輕盈配搭7日減磅

【早餐／大快活／卡路里／減肥／早餐配搭】食大快活早餐點揀先最有營養又唔怕肥？有註冊營養師分析大快活早餐系列食物卡路里，為大家精心搭配出低卡減脂套餐，7日輕鬆減1磅！

最新影片：

註冊營養師Audrey在Instagram專頁發文，分享大快活早餐系列卡路里圖鑑。20款食物包括大快活招牌炒滑蛋、吉列魚柳、沙嗲牛肉即食麵、多士等。

卡路里詳情如下：

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

輕盈配搭7日減磅

邪惡早餐一：

沙嗲牛肉即食麵 + 炒滑蛋 + 多士1片（加1茶匙牛油，145kcal） + 熱奶茶（加1包糖，130kcal）= 1131kcal

Audrey首先建議，將沙嗲牛麵替換成其他「低卡麵食」：

沙嗲牛肉即食麵，轉為雪菜肉絲米粉/火腿湯通粉，起碼可減350卡！

或也可不選麵食，轉為黑椒牛扒； 炒滑蛋替換成烚蛋2隻，或可轉為煎蛋，可減約60kcal。多士走牛油（100kcal），熱奶茶走甜少奶（100kcal），「每減1包糖，可減約30卡！」，這樣總結一餐只需586kcal而已。

邪惡早餐二：

炸魚柳 + 腸仔2條 + 蘿蔔糕1件 + 熱咖啡（無糖/代糖，100kcal）= 885kcal

相比炸魚柳，選擇煎雞扒去皮走汁（160kcal）、多士走牛油，會更低卡：

可減約120kcal 、3茶匙油脂！

另外Audrey建議，配餐可轉為烚蛋2隻，飲品選無糖或代糖熱齋啡，卡路里直接歸零；總結一餐不過386kcal。

增肌減脂餐：

煎雞胸柳 + 烚蛋2隻 + 多士1片（走牛油）+ 熱檸水（無糖/代糖）= 436kcal

很多人第一時間選擇煎雞胸柳，但Audrey建議，可以選牛奶無糖燕麥。另外，烚蛋1隻便已足夠，多士也只需半片及同樣走牛油；飲品選零卡無糖或代糖熱檸水，總結一餐315kcal。

營養師公開最愛早餐配搭

Audrey最後分享自己私心最愛的低卡早餐配搭公式：

煎雞扒（去皮少汁） + 烚蛋2隻 + 多士（走牛油）+ 熱檸水（無糖），總熱量386卡！

——

內容獲「nutritionby_audrey」授權轉載。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5