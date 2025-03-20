世界幸福報告2025丨芬蘭連續8年NO.1　香港排名再跌低過菲律賓印尼

【世界幸福報告2025/香港排名/芬蘭】2025年度「世界幸福報告」（World Happiness Report）今日(20日)出爐，芬蘭連續8年稱霸，第2及第3則分別為丹麥及冰島。香港排名則連續5年下跌，比越南、菲律賓及印尼等地要低。

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2025年度「世界快樂報告」由牛津大學幸福研究中心發布，主要就世界147個國家及地區給予排名，主要是依據2022至2024年的民調、各地的人均國內生產總值（GDP）、社會支持、健康預期壽命、自由度、慷慨程度及無貪腐等6項。

全世界10大最快樂國家

根據這份報告，全世界10大最快樂國家當中北歐便佔了5個，其餘還有荷蘭、哥斯大黎加、以色列、盧森堡與墨西哥等國。

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亞洲最快樂國家/地區排名

台灣排行第27，在亞洲地區中為列最高，新加坡排行第34，香港的幸福排名已連跌5年，2021年香港排名為77位，2022年香港排名為81位，2023年香港排名為82位，，2024年香港排名為86位，今年再跌，更低過菲律賓和印尼。

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