招商引資｜經民聯倡主動吸引更多策略性產業落戶　利得稅率降至15%

▲ 經民聯發布「落實兩會精神 塑造香港新動能」專題報告。(經民聯fb圖片)

經民聯今日（20日）發布《落實兩會精神 塑造香港新動能》專題報告，提出包括制訂進取的招商引資策略、利得稅率降至15%、股票印花稅減半、放寬投資移民投資物業限制等建議。

經民聯舉行記者會發布報告，建議發揮「內聯外通」優勢，加碼招商引才，主席盧偉國建議，制訂進取的招商引資策略，如汲取香港成功吸引法國大型飛機服務公司落戶的經驗，主動吸引更多策略性產業落戶；了解和分析一般龍頭企業的實際現況和需要，為特定行業制訂針對性措施或「套餐」，包括提供稅務、人才、融資等適切誘因，更高效和聚焦地吸引更多龍頭企業來港。

經民聯續建議，降低法團（企業）標準利得稅率至15%，並探討更多稅務以外的財政優惠措施，維持香港作為企業設立地區總部、設計和研發中心的長遠優勢。

提升國際金融中心地位方面，經民聯建議，下調股票印花稅至0.05%，即從現行的0.1%減半，並研究適當動用外匯儲備投資本地優質股票，提升回報的同時，激活本地股市發展。

放寬投資移民投資物業限制

經民聯建議，研究恢復「勾地」制度，並在北部都會區發展上形成賣地、補地價、「片區開發」和「勾地」多管道取得土地開發權的模式，增加發展商投資北都的誘因。放寬投資移民投資物業限制，下調相關物業成交價至少要5,000萬元的門檻；長遠與內地金融監管部門溝通，解決來港人才把資金轉到香港置業的技術難題。

消息指，中央港澳辦主任夏寶龍日前在京會見港區政協委員時指，「不能當裁判員，要下場，積極當運動員；除了當局外人觀察，更要當局中人。」

梁美芬︰在深化國際交流方面 我哋個個都落場都是運動員

經民聯副主席梁美芬在會上提到，在深化國際交流方面 ，「我哋個個都落場，個個都係運動員，除了建議者之外，也是落實者。」經民聯主席盧偉國指，經民聯成員在本身專業界別「落場踢波」已久，在立法會「踢波」當然好盡力，「在立法會最艱難時候，好多人踢茅波的時候，我哋就頂住踢返茅波的人。」梁美芬笑指是「龍門」。

被問長和賣港口問題 盧偉國︰比較複雜不想隨便作出評論

被問到港澳辦、中聯辦先後轉發批評長和賣港口的文章，會否影響到香港自由貿易市場，以及企業來港發展。盧偉國說，港口問題是比較複雜問題，沒有掌握太多資料，不想隨便作出評論。

盧偉國續指，香港一向很尊重，國際上商貿方面法規，香港與國家在WTO，遵從國際貿易慣性做法，有問題可通過平台表達意見。

就某一行業，本身涉及比較複雜，不是單是商業行為，實際上影響國際上主要經濟活動，甚至涉及國與國之間關係，比較複雜，不能夠單以商業行為，什麼都不用考慮的出發點，相信特區政府會依法處理得好。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】