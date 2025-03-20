  • 20°C
香港時間：2025320日 (四) 18:23

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

招商引資｜經民聯倡主動吸引更多策略性產業落戶　利得稅率降至15%

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

經民聯發布「落實兩會精神 塑造香港新動能」專題報告。(經民聯fb圖片)

經民聯今日（20日）發布《落實兩會精神　塑造香港新動能》專題報告，提出包括制訂進取的招商引資策略、利得稅率降至15%、股票印花稅減半、放寬投資移民投資物業限制等建議。

經民聯舉行記者會發布報告，建議發揮「內聯外通」優勢，加碼招商引才，主席盧偉國建議，制訂進取的招商引資策略，如汲取香港成功吸引法國大型飛機服務公司落戶的經驗，主動吸引更多策略性產業落戶；了解和分析一般龍頭企業的實際現況和需要，為特定行業制訂針對性措施或「套餐」，包括提供稅務、人才、融資等適切誘因，更高效和聚焦地吸引更多龍頭企業來港。

經民聯續建議，降低法團（企業）標準利得稅率至15%，並探討更多稅務以外的財政優惠措施，維持香港作為企業設立地區總部、設計和研發中心的長遠優勢。

提升國際金融中心地位方面，經民聯建議，下調股票印花稅至0.05%，即從現行的0.1%減半，並研究適當動用外匯儲備投資本地優質股票，提升回報的同時，激活本地股市發展。

放寬投資移民投資物業限制

經民聯建議，研究恢復「勾地」制度，並在北部都會區發展上形成賣地、補地價、「片區開發」和「勾地」多管道取得土地開發權的模式，增加發展商投資北都的誘因。放寬投資移民投資物業限制，下調相關物業成交價至少要5,000萬元的門檻；長遠與內地金融監管部門溝通，解決來港人才把資金轉到香港置業的技術難題。

消息指，中央港澳辦主任夏寶龍日前在京會見港區政協委員時指，「不能當裁判員，要下場，積極當運動員；除了當局外人觀察，更要當局中人。」

梁美芬︰在深化國際交流方面  我哋個個都落場都是運動員

經民聯副主席梁美芬在會上提到，在深化國際交流方面 ，「我哋個個都落場，個個都係運動員，除了建議者之外，也是落實者。」經民聯主席盧偉國指，經民聯成員在本身專業界別「落場踢波」已久，在立法會「踢波」當然好盡力，「在立法會最艱難時候，好多人踢茅波的時候，我哋就頂住踢返茅波的人。」梁美芬笑指是「龍門」。

被問長和賣港口問題  盧偉國︰比較複雜不想隨便作出評論

被問到港澳辦、中聯辦先後轉發批評長和賣港口的文章，會否影響到香港自由貿易市場，以及企業來港發展。盧偉國說，港口問題是比較複雜問題，沒有掌握太多資料，不想隨便作出評論。

盧偉國續指，香港一向很尊重，國際上商貿方面法規，香港與國家在WTO，遵從國際貿易慣性做法，有問題可通過平台表達意見。

就某一行業，本身涉及比較複雜，不是單是商業行為，實際上影響國際上主要經濟活動，甚至涉及國與國之間關係，比較複雜，不能夠單以商業行為，什麼都不用考慮的出發點，相信特區政府會依法處理得好。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

 

 

相關文章

特首動態｜李家超晤廣東省省長王偉中　就進一步加強粵港合作交流意見
22:49 2025/03/19
特首動態｜李家超晤廣東省省長王偉中　就進一步加強粵港合作交流意見
網約車｜李浩然促立法規管網約車　倡取消的士路線考試、統一規管標準
今日 15:28
網約車｜李浩然促立法規管網約車　倡取消的士路線考試、統一規管標準
法律行業｜林新強：港律師事務所規模太小致內地企業看不上眼　冀盡快落實律師法團模式執業
17:35 2025/03/18
法律行業｜林新強：港律師事務所規模太小致內地企業看不上眼　冀盡快落實律師法團模式執業
加徵關稅｜林健鋒：港廠商積貨嚴重、流動資金周轉出現問題　晤金管局求助
15:35 2025/03/19
加徵關稅｜林健鋒：港廠商積貨嚴重、流動資金周轉出現問題　晤金管局求助

你可能感興趣

特首動態｜李家超晤廣東省省長王偉中　就進一步加強粵港合作交流意見
22:49 2025/03/19
特首動態｜李家超晤廣東省省長王偉中　就進一步加強粵港合作交流意見
網約車｜李浩然促立法規管網約車　倡取消的士路線考試、統一規管標準
今日 15:28
網約車｜李浩然促立法規管網約車　倡取消的士路線考試、統一規管標準
法律行業｜林新強：港律師事務所規模太小致內地企業看不上眼　冀盡快落實律師法團模式執業
17:35 2025/03/18
法律行業｜林新強：港律師事務所規模太小致內地企業看不上眼　冀盡快落實律師法團模式執業
立法會 經民聯 中聯辦 梁美芬 世界貿易組織 盧偉國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注
出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注
急症室最長等候時間（03月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月20日 時間12:05）
奪命提示︱TVB新一代打女零濾鏡生圖曝光　真實狀態震驚路人：最強Body！
奪命提示︱TVB新一代打女零濾鏡生圖曝光　真實狀態震驚路人：最強Body！
胡杏兒老公｜李乘德發文為夜店攬女「拆彈」　胡杏兒未有分享生日P相疑冷戰
胡杏兒老公｜李乘德發文為夜店攬女「拆彈」　胡杏兒未有分享生日P相疑冷戰
消委會面霜推介2025｜消委會及《LDK》38款高效保濕面霜　百元性價比勝$630專櫃功效急救乾紋鎖水不黏膩
消委會面霜推介2025｜消委會及《LDK》38款高效保濕面霜　百元性價比勝$630專櫃功效急救乾紋鎖水不黏膩