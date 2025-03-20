最強星二代︱許恩怡入行僅3年入圍爭金像影后　新一代國民初戀Natalie外柔內剛

【許恩怡 / 柏安妮 / 星二代】銅鑼灣有一個商場邀請柏安妮女兒許恩怡（Natalie）分享自己運動和護膚心得。現年21歲、被封「最強星二代」的許恩怡，在17歲參演首部電影《燃野少年的天空》已當女主角，更在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」。

許恩怡因在去年上映的電影《久別重逢》內表現亮眼，並獲封「新一代國民初戀」，而且更憑此片入圍爭奪今屆香港電影金像獎最佳女主角。

星二代丨許恩怡披媽媽柏安妮戰衣出賽 Natalie武術錦標賽勇奪四金

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最強星二代︱

許恩怡日前抽空為商場拍照，更認真地自備gym bag，當中包括水樽、耳機、蘋果和香蕉等健康零食、護膚品、膠布、止汗劑、和替換衣服。

雖然外表甜美的許恩怡身型纖巧，骨子卻是實實在在的全能運動健將，3歲開始學跳舞的她不但自小已接受過芭蕾舞及現代舞的訓練，更完成所有皇家舞蹈學院的分級及職業考試。此外，許恩怡更接受過武術訓練，更在去年的「2024加州國際武術錦標賽」中參與四項比賽，並全部奪冠。

被問到為何熱衷於運動時，許恩怡表示：「運動令我尋回自己，那個埋在最深處的自己、那個能拋開一切焦慮和煩惱的自己、那個能放下所有顧慮和自我質疑的自己，讓我最誠實地面對自我。

她續指：「我非常認同self care的重要性，更相信self care的過程能讓大家覺醒潛力無限的可能性，只要大家嘗試踏出第一步，更能在以後的每一步感受到Every move unlocks new possibilities。」

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最強星二代︱堅持每日做運動

儘管入行後工作繁忙，尤其是參演電影的拍攝時間不定，但許恩怡仍堅持運動：「如果時間許可，我會儘量每日做Pilates，外加每星期行山和跳舞。」

她續分享指：「如果工作真的不許可，我亦會於每晚入睡之前拉筋，除了放鬆身體肌肉，亦是運動以外讓心境平靜的好方法，而且能幫助入眠，一舉多得。除此之外，我亦會抽空在早上做些簡短而有力的運動，例如是短短5分鐘的plank。」

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最強星二代︱分享護膚心得

被問到平日如何保養皮膚，許恩怡表示：「我的皮膚較為敏感，所以會保持簡單的步驟，亦會慎重挑選產品。防曬是我的必備護膚品，晴天一定會擦，就算是陰天亦不容忽視。而平日運動出汗後我亦會洗臉，或以無酒精成分的濕紙巾稍為清潔，再塗抹清爽的保濕產品和防曬。」

有時候遇上長時間的拍攝，皮膚不免會有問題，許恩怡表示：「我會提醒自己皮膚不可能永遠保持最完美的狀態，特別是拍戲時每天要上妝，難免會有小問題出現。同時我會反問自己：有沒有感到壓力？是否有充足的睡眠？最近是否飲食健康？如果我已盡量做到最好，便不會因此而驚慌失措，這亦是self care的一大重要元素──要學懂接納自己的不完美。」

▲ 許恩怡是位武林高手。

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