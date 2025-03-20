  • 19°C
香港時間：2025320日 (四) 21:38

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最強星二代︱許恩怡入行僅3年入圍爭金像影后　新一代國民初戀Natalie外柔內剛

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【許恩怡 / 柏安妮 / 星二代】銅鑼灣有一個商場邀請柏安妮女兒許恩怡（Natalie）分享自己運動和護膚心得。現年21歲、被封「最強星二代」的許恩怡，在17歲參演首部電影《燃野少年的天空》已當女主角，更在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」。

許恩怡因在去年上映的電影《久別重逢》內表現亮眼，並獲封「新一代國民初戀」，而且更憑此片入圍爭奪今屆香港電影金像獎最佳女主角。

星二代丨許恩怡披媽媽柏安妮戰衣出賽　Natalie武術錦標賽勇奪四金

點擊圖片放大
+4
+3

最強星二代︱

許恩怡日前抽空為商場拍照，更認真地自備gym bag，當中包括水樽、耳機、蘋果和香蕉等健康零食、護膚品、膠布、止汗劑、和替換衣服。

雖然外表甜美的許恩怡身型纖巧，骨子卻是實實在在的全能運動健將，3歲開始學跳舞的她不但自小已接受過芭蕾舞及現代舞的訓練，更完成所有皇家舞蹈學院的分級及職業考試。此外，許恩怡更接受過武術訓練，更在去年的「2024加州國際武術錦標賽」中參與四項比賽，並全部奪冠。

被問到為何熱衷於運動時，許恩怡表示：「運動令我尋回自己，那個埋在最深處的自己、那個能拋開一切焦慮和煩惱的自己、那個能放下所有顧慮和自我質疑的自己，讓我最誠實地面對自我。

她續指：「我非常認同self care的重要性，更相信self care的過程能讓大家覺醒潛力無限的可能性，只要大家嘗試踏出第一步，更能在以後的每一步感受到Every move unlocks new possibilities。」

點擊圖片放大
+8
+7

最強星二代︱堅持每日做運動

儘管入行後工作繁忙，尤其是參演電影的拍攝時間不定，但許恩怡仍堅持運動：「如果時間許可，我會儘量每日做Pilates，外加每星期行山和跳舞。」

她續分享指：「如果工作真的不許可，我亦會於每晚入睡之前拉筋，除了放鬆身體肌肉，亦是運動以外讓心境平靜的好方法，而且能幫助入眠，一舉多得。除此之外，我亦會抽空在早上做些簡短而有力的運動，例如是短短5分鐘的plank。」

點擊圖片放大
+3
+2

最強星二代︱分享護膚心得

被問到平日如何保養皮膚，許恩怡表示：「我的皮膚較為敏感，所以會保持簡單的步驟，亦會慎重挑選產品。防曬是我的必備護膚品，晴天一定會擦，就算是陰天亦不容忽視。而平日運動出汗後我亦會洗臉，或以無酒精成分的濕紙巾稍為清潔，再塗抹清爽的保濕產品和防曬。」

有時候遇上長時間的拍攝，皮膚不免會有問題，許恩怡表示：「我會提醒自己皮膚不可能永遠保持最完美的狀態，特別是拍戲時每天要上妝，難免會有小問題出現。同時我會反問自己：有沒有感到壓力？是否有充足的睡眠？最近是否飲食健康？如果我已盡量做到最好，便不會因此而驚慌失措，這亦是self care的一大重要元素──要學懂接納自己的不完美。」

許恩怡是位武林高手。

MIRROR成員丨Ian《以孤獨命名》回歸虐心式情歌　陳卓賢邀許恩怡任MV女主角續前緣

【星二代】柏安妮19歲餅印騷演技　許恩怡獲靚基因精通武術舞蹈【多圖】

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

猜猜我是誰丨柏安妮入行前溜冰比賽片曝光　息影轉做心理學家
14:42 2024/08/07
猜猜我是誰丨柏安妮入行前溜冰比賽片曝光　息影轉做心理學家
【星二代】柏安妮19歲餅印騷演技　許恩怡獲靚基因精通武術舞蹈【多圖】
16:57 2023/09/21
【星二代】柏安妮19歲餅印騷演技　許恩怡獲靚基因精通武術舞蹈【多圖】
星二代︱陸永細女獲媽媽靚女基因　與媽咪對話盡顯如父親般急才
10:10 2024/12/16
星二代︱陸永細女獲媽媽靚女基因　與媽咪對話盡顯如父親般急才
星二代︱任晴佳型格現身巴黎Dior高訂騷　偕琦琦化身超型母女組合
15:29 2025/01/28
星二代︱任晴佳型格現身巴黎Dior高訂騷　偕琦琦化身超型母女組合
最美星二代︱蘇志威送細女Ina成人禮前禮物　17歲星二代蘇靖珺仙氣爆燈
19:00 2025/01/08
最美星二代︱蘇志威送細女Ina成人禮前禮物　17歲星二代蘇靖珺仙氣爆燈

你可能感興趣

猜猜我是誰丨柏安妮入行前溜冰比賽片曝光　息影轉做心理學家
14:42 2024/08/07
猜猜我是誰丨柏安妮入行前溜冰比賽片曝光　息影轉做心理學家
【星二代】柏安妮19歲餅印騷演技　許恩怡獲靚基因精通武術舞蹈【多圖】
16:57 2023/09/21
【星二代】柏安妮19歲餅印騷演技　許恩怡獲靚基因精通武術舞蹈【多圖】
星二代︱陸永細女獲媽媽靚女基因　與媽咪對話盡顯如父親般急才
10:10 2024/12/16
星二代︱陸永細女獲媽媽靚女基因　與媽咪對話盡顯如父親般急才
許恩怡 柏安妮 娛樂人物職業 演員 星二代 香港電影金像獎 運動 美容 Keep Fit 電影

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注
出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注
急症室最長等候時間（03月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月20日 時間16:05）
男神入院︱53歲男神受膽石困難上海入院　解釋棄在港醫治北上求醫原因
男神入院︱53歲男神受膽石困難上海入院　解釋棄在港醫治北上求醫原因
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子