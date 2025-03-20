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青少年牙科共治計劃｜收60蚊共付額　牙醫坦言必「蝕本」盼提高口腔健康意識

港聞

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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青少年牙科共同治理計劃。(資料圖片)

衞生署今(20日)推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過政府共付模式鼓勵13至17歲青少年到私營醫療接受牙科檢查，包括洗牙、按牙面氟化物劑治療等。有收取60完共付額的牙醫坦言會「蝕本」，但希望提升青少年口腔健康的意識。

署方表示，截至周三共270名註冊牙醫獲接納申請，共有超過370個服務點，當中逾67%收取200元或以下的共付診金，最低為50元。相較月初公布，當中114名牙醫已獲接納，在全港151個地點提供服務，增加80多名牙醫。

署方今日表示，合資格青少年或其家長在揀選牙醫後自行聯絡相關診所預約，因此沒有相關預約數字。診所位於觀塘的牙醫黃凌旻，收取60元共付額，是收費接近最低的一名醫生。連同政府提供的200元資助，收入共260元。

黃凌旻向本報表示，明日有一位青少年預約診症，由於政府宣傳不算好多，相信參與計劃初期不會有太多人就診。他指，參與政府計劃需要時間、成本、以及行政開支，收取60元共付額「一定係蝕」，希望當作為慈善及支持政府計劃。

黃凌旻亦提到，自己本身的診所已有一定份額青少年病人，他指青少年的牙患問題大多是蛀牙，部分人可能沒有定期檢查的習慣，另外亦有需要箍牙的病人，錯過治療黃金時間，希望提高病人就醫意識，就醫過程亦同時講解牙患情況。

被問到計劃的共付額，黃凌旻坦言收取這個共付額必然會蝕本，但希望用作慈善，亦尊重同業訂定共付額的個人選擇。被問及如何令計劃如何可持續發展，他指今次計劃的宣傳途徑不多，預料初期不會有太多病人參與，希望政府加強宣傳及教育。

牙醫學會前會長王志偉表示，學會已爭取落實計劃多年，對昨日正式開展感到高興。他指，目前小學及幼園，分別有衞生署學童牙科保健、以及港大「賽馬會幼童健齒計劃」。及至最新推出的「中學共治計劃」，爭取多年終可一條龍提供服務。

王志偉指，期望減少學童蛀牙數目，可令市民年長時缺牙數目減少。至於收費方面，他指難以全靠政府計劃維持生計，料牙醫只能「兼（職）下」提供服務，但認為業界願意協助維持市民口腔健康，憧憬未來有牙醫可以不作收取青少年共付金額。

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