▲ 《白雪公主》邪惡皇后Gal Gadot星光大道摘星，產後1年狀態驚艷4女兒高顏值搶鏡。

【Gal Gadot/神奇女俠/白雪公主】姬兒·加杜（Gal Gadot）最近出席荷李活星光大道授星儀式，她是第一位獲得此殊榮的以色列演員，並表示：「我只是一個來自以色列小鎮的女孩，這顆星會提醒我，只要努力工作、充滿熱情並有信念，一切皆有可能。」

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白雪公主Gal Gadot｜4千金罕有現身撐場

Gal Gadot穿著白色迷你裙出席洛杉磯舉行授星儀式，順便為《白雪公主》造勢，她的丈夫Jaron Versano與4名年齡女兒罕有現身撐場。曾跟她合作《神奇女俠》系列的女導演Patty Jenkins，以及《狂野時速》男星Vin Diesel也有到場到賀，反而新片拍檔未有趁機宣傳。

典禮上，Gal Gadot特別感謝Vin Diesel和《神奇女俠》導演Patty Jenkins，她表示Vin Diesel給了她在《狂野時速》中的機會，改變了她的命運；而Patty Jenkins則是她生命中的明燈，讓她學會信任自己。

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白雪公主Gal Gadot｜《白雪公主》真人版惹爭議

Gal Gadot主演迪士尼《白雪公主》真人版電影將於2025年3月20日在部分地區上映，美國及中國內地則於3月21日上映。她在片中飾演邪惡皇后，而白雪公主則由Razhel Zegler飾演，這部電影自選角階段以來便備受爭議，尤其是選擇拉丁裔的Razhel Zegler的飾演白雪公主，引發了許多討論。

美國電影雜誌記者和影評人Christopher Rates對《白雪公主》真人重拍版給予高度評價，稱讚飾演「白雪公主」的Rachel Zegler表現出色，影片被形容為「視覺盛宴」。同被大讚表現出色的「邪惡皇后」Gal Gadot，早前在加州迪士尼樂園宣傳新片時，與米奇、米妮老鼠及迪士尼反派角色自拍，並與打扮成「邪惡女王」的小粉絲合照，展現親民一面。

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白雪公主Gal Gadot｜以色列小姐出道

Gal Gadot曾在2004年贏得以色列小姐，美貌和氣質有目共睹，後來她勇闖荷李活。Gal Gadot演藝生涯始於《狂野時速》，而在2016年至2023年間，她在DC《神奇女俠》系列中扮演主角，令她的事業取得重大突破。

2008年，Gal Gadot和地產富商Jaron Varsano 結婚，育有4個女兒，分別是13歲的阿爾瑪（Alma）、7歲的瑪雅（Maya）、3歲的丹妮拉（Daniella），2023年3月6日喜迎第4胎奧莉（Ori），Gal在IG寫道：「寶具女，歡迎你。大肚過程雖不易，但我還是捱過了。你帶給我們人生很多光芒，就好像你的名字『Ori』一樣，意思是希伯來文『我的光芒』。我心入面充滿感恩。歡迎來女仔之家。爹哋都幾型呀！」

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