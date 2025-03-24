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呃食黨｜街頭截住女士索取食物　港女提1個要求對方即刻敗走

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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「呃食黨」街頭截住港女索取食物，港女提1個要求對方即刻敗走。

近兩年「呃食黨」時常在街頭出沒「截擊」途人，藉口和騙術令不少熱心人防不勝防，上當受騙。

然而，有港女日前在Threads發帖，指其在街頭被打扮光鮮的內地女人攔截並向其索食，她立即「看破」女人的意圖，一番博弈後，女生提出1個要求，只要對方同意便為其提供幫助，而對方聞言直接轉頭離開。

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呃食黨｜港女提1要求令對方轉頭離開

樓主分享日前一個「勁好笑」的經歷，指她在街頭被1個打扮光鮮的內地女子攔下，用普通話詢問她是否會說普通話，而樓主聞言就「已經知道係想問我拎錢（試過無數次啦）」，她回答道「識得聽，但係唔識得講」。

一名打扮光鮮的內地女在街頭攔下港女，詢問是否能為其購買食物。（《開心速遞》劇照）

內地女詢問樓主是否能為其購買食物，聲稱自己來港找朋友，但還未找到，又遇到支付寶限額，言下之意無法付款，便有了如下對話：

  • 樓主：可以啊，你想食咩？（廣東話）
  • 內地女：什麼都可以，附近有什麼快餐嗎？（普通話）
  • 樓主：但係我有條件，就係請你食嘢之後我要影相放上小紅書嘅（廣東話）
  • 內地女：……我聽不懂（普通話）

隨後，樓主再次重複要求，並配上手勢解釋，「影相！小紅書！」，惟女子再次聲稱聽不懂樓主所言，「那就是不行吧？」便轉頭離開。

樓主事後揶揄道，「一開始用廣東話問你食咩嘅時候你又聽得懂？一話要影相放上小紅書就突然間聽不懂，呃錢都專業啲，上下戲劇班先啦。」

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呃食黨｜網民：呢招超級好！

樓主又補充稱，如若對方真的有困難，並不介意為她提供幫助，「我已經開咗個小紅書佢面對呢啲情況，如果佢真係畀我影相放上去嘅，我會相信佢可能真係有困難，亦都唔介意真係請食一餐飯。」

此事引起網民熱議，紛紛讚樓主的應對招數「高明」，「學到嘢喇，下次跟你咁答」、「勁，咁都可以玩返轉頭」、「呢招幾好」、「呢個方法超好」。

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