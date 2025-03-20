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慢病共治計劃｜慢病計劃下周五起加入血脂檢查　首年資助4次翌年2次診症

港聞

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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慢病共治計劃下周五加入血脂檢查。(醫務衛生局網頁)

醫務衞生局今日（20日）公布，「慢性疾病共同治理先導計劃」下周五起會加入血脂檢查。另外，4月15日起，全港會增設20個服務點，為沒有參加「慢病共治計劃」的康健中心會員提供專屬護士診所及專職醫療和中醫服務。

局方表示，3月28日起，「慢病共治計劃」的篩查範圍除了糖尿病和高血壓外，將擴大至加入血脂檢查，做到「三高全覆蓋」，以落實《行政長官2024年施政報告》的政策，讓更多市民能透過計劃更全面評估及管理心血管疾病的風險因素。

「慢病共治計劃」提供的診症資助額和參加者須支付的共付額，亦將維持現時水平。若參加者被診斷出有高血脂，第一年可享有最多四次資助診症，由第二年起則每年最多兩次。如他們同時被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓，則可分別享有每年最多四次或六次資助診症。基層醫療署會分三階段擴展「慢病共治計劃」至醫管局轄下指定普通科門診診所，由同日起，有關服務亦會涵蓋血脂檢查。

另外，「慢病共治計劃」下的專屬護士診所及專職醫療服務，4月15日起將加強足病診療服務，足病診療師會為患有糖尿病或高血壓的參加者進行足部評估，並為足部潰瘍、周邊血管疾病或神經病變或足部畸形等問題，提供治療方案。 

4月15日起，康健中心亦將增設專屬護士診所及專職醫療服務，為沒有參加「慢病共治計劃」的康健中心會員在全港增設超過20個服務地點提供服務，包括個人化慢性疾病管理、痛症管理及復康服務。

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