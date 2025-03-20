慢病共治計劃｜慢病計劃加入血脂檢查 可以「驗齊三高」

▲ 慢病共治計劃下周五加入血脂檢查。(醫務衛生局網頁)

推出超過一年的「慢性疾病共同治理先導計劃」下周五起加入血脂檢查，亦即可以驗齊「三高」。患者第一年可享最多四次資助診症，由第二年起則每年最多兩次。如已患糖尿或高血壓，資助次數可增加。

前年年底起推出的共治計劃，約6.2萬完成篩查，其中約2.4萬人被診斷為血糖偏高、患有糖尿病或高血壓。當局再新增項目，下周五起可驗血脂，首年最多資助4次，翌年起每年最多2次。

共治計劃下的專屬護士診所及專職醫療服務，4月15日起將加強「糖尿足」及其他足病診療服務。4月15日起，康健中心亦將增設護士診所及專職醫療服務，為沒有參加共治計劃會員提供服務。

家庭醫生林永和向本報表示，計劃一直尚欠血脂檢查，亦即檢驗膽固醇的檢查服務，增設是符合期望。

他表示，不少患糖尿病及高血壓的市民本身已經有血脂高，因此診治過程與以往不會有太大分別。

翌年僅提供兩次資助診治，亦即病人只能半年見一次醫生。林永和指，現時鼓勵醫療資助合理分配下，認為資助次數尚算合理。他表示，患者如中途確診糖尿或高血壓數目增加，見醫生的次數亦可增加。他亦提到，驗查三高指標下可估算市民未來十年患上心臟病風險，相信可以對患慢病市民，起警惕作用。

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，相信首年資助就診兩次、翌年兩次安排足夠。他指，如部分病人的血脂太高，調整藥物上較困難或需更多診症次數，但這類病人應前往專科醫生就診。

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