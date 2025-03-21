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iPhone瀏覽記錄︱想隱藏手機瀏覽紀錄？　iPhone 1鍵鎖定私密網頁須用Face ID解鎖

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 低空經濟 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

iPhone 1鍵鎖定私密網頁須用Face ID解鎖！

現今世代不少人都注重手機私隱，如果不想瀏覽紀錄被看到，又可以點做？iPhone內置1個設定可以鎖上私密網頁，若要解鎖就必須使用Face ID及密碼！注重私隱的大家要留意下文教學喇！

iPhone瀏覽記錄︱iPhone 按1鍵鎖定Safari私密瀏覽

iPhone的Safari瀏覽器有一項功能，讓用戶使用Face ID或密碼鎖定私密瀏覽頁面，以保障個人瀏覽紀錄不會輕易讓他人看見！想鎖定私密瀏覽頁面，其實只需要簡單3步！

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iPhone瀏覽記錄︱Safari設多個隱私保護功能

實際上，Safari的私密瀏覽模式亦有不少隱私保護功能，包括阻擋網頁跟蹤器，防止網站追蹤用戶的瀏覽行為；刪除URL 追蹤碼，以移除網中的追蹤參數，加強隱私安全性，另外Safari也可與iCloud私密轉送整合，強化匿名瀏覽體驗。

同場加映：iPhone 1設定延長電池壽命

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