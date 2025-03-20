方大同離世｜薛凱琪疑抑鬱症復發開騷1徵狀惹憂　工作人員爆料：幾度缺氧

【抑鬱症／復發／方大同／薛凱琪】唱作歌手方大同上月驚傳離世，消息震驚各界，不少藝人發文悼念，而作為方大同的摯友薛凱琪（Fiona）一周後才發文表態，其情緒狀況令人擔憂，但仍堅持原定安排在南寧開騷，惟其台上的表現令人擔憂，疑似是抑鬱症復發。

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薛凱琪（Fiona）近日在南寧演唱會上情緒失控，疑似因抑鬱症引發軀體化症狀。她在演唱會上獻唱故友方大同為她創作的《蘇州河》時，一度在台上情緒激動，泣不成聲。現場觀眾也感受到她的悲痛，氣氛沉重。隨後Fiona在台上淚崩的片段被上載至社交平台瘋傳，有眼利網民發現Fiona在演唱過程中，拿咪的手臂肌肉一直顫抖，一度要用手按住方可繼續演出；她在台上坐下來時，雙腿亦不由自主地抖動，手一直放在大腿的上方。

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方大同離世｜台上異狀惹人擔心

片段在網上瘋傳後，一位自稱認識薛凱琪近10年，同樣是這次演唱會主辦單位工作人員的網民發文，透露薛凱琪在得知方大同離世後大受打擊，顯然難以接受噩耗。Fiona經理人與主辦單位曾考慮暫停演唱會，但Fiona基於對觀眾的責任感和專業，堅持如期登台演出。但以她台上的表現，明顯可見身心狀態已受到嚴重影響。

在得知方大同先生辭世消息之後，所有人都無法接受，久久不能平復。我們都非常關心Fiona（薛凱琪）的身體狀況，她終日以淚洗面，無法正常生活，甚至幾度因情緒激動導致缺氧，需要吸氧緩解。

方大同離世｜軀體化症狀：情緒壓力轉化為身體不適

Fiona多年前曾患抑鬱症，更透露方大同在她情緒低谷時及時勸止她自殺，救了她一命。而Fiona在台上的異狀，讓人聯想起由抑鬱症復發衍生至出現軀體化症狀。據悉，軀體化是指情緒壓力無法透過言語或情感表達，而被壓抑到潛意識中，最終通過身體症狀呈現出來。這是一種心理防禦機制，患者將情感上的痛苦轉化為身體上的不適，如肌肉顫抖、呼吸困難等，看似是身體疾病，但根源往往來自心理層面。當出現軀體化症狀，已屬於嚴重抑鬱症的常見症狀之一。抑鬱症患者除了會出現常見的情緒低落、負面想法外，還可能出現「失能」症狀，如躺在床上動彈不得，無法完成日常生活中的簡單任務，甚至無法自主控制身體。

抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

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抑鬱症｜抑鬱症屬腦部疾病

對於抑鬱症，青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

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抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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抑鬱症｜抑鬱症患者自救方法

根據青山醫院精神健康學院資料，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。

面對困擾時，盡量主動找人幫忙。

避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。

做適量的運動能有助減壓。

抑鬱症｜3招協助抑鬱症病人

以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。

鼓勵病人有一定程度的社交接觸。

發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

方大同離世｜症狀持續1年恐患PGD

本港精神科專科醫生沈君豪醫生曾接受訪問時表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

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