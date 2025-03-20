  • 20°C
香港時間：2025320日 (四) 20:03

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

方大同離世｜薛凱琪疑抑鬱症復發開騷1徵狀惹憂　工作人員爆料：幾度缺氧

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金賽綸 DSE2025 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【抑鬱症／復發／方大同／薛凱琪】唱作歌手方大同上月驚傳離世，消息震驚各界，不少藝人發文悼念，而作為方大同的摯友薛凱琪（Fiona）一周後才發文表態，其情緒狀況令人擔憂，但仍堅持原定安排在南寧開騷，惟其台上的表現令人擔憂，疑似是抑鬱症復發。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜心房顫動致中風秒奪命 醫生拆解心率VS心律迷思+解構治療方案

薛凱琪（Fiona）近日在南寧演唱會上情緒失控，疑似因抑鬱症引發軀體化症狀。她在演唱會上獻唱故友方大同為她創作的《蘇州河》時，一度在台上情緒激動，泣不成聲。現場觀眾也感受到她的悲痛，氣氛沉重。隨後Fiona在台上淚崩的片段被上載至社交平台瘋傳，有眼利網民發現Fiona在演唱過程中，拿咪的手臂肌肉一直顫抖，一度要用手按住方可繼續演出；她在台上坐下來時，雙腿亦不由自主地抖動，手一直放在大腿的上方。

點擊圖片放大
+8
+7

方大同離世｜台上異狀惹人擔心

片段在網上瘋傳後，一位自稱認識薛凱琪近10年，同樣是這次演唱會主辦單位工作人員的網民發文，透露薛凱琪在得知方大同離世後大受打擊，顯然難以接受噩耗。Fiona經理人與主辦單位曾考慮暫停演唱會，但Fiona基於對觀眾的責任感和專業，堅持如期登台演出。但以她台上的表現，明顯可見身心狀態已受到嚴重影響。

在得知方大同先生辭世消息之後，所有人都無法接受，久久不能平復。我們都非常關心Fiona（薛凱琪）的身體狀況，她終日以淚洗面，無法正常生活，甚至幾度因情緒激動導致缺氧，需要吸氧緩解。

方大同離世｜軀體化症狀：情緒壓力轉化為身體不適

Fiona多年前曾患抑鬱症，更透露方大同在她情緒低谷時及時勸止她自殺，救了她一命。而Fiona在台上的異狀，讓人聯想起由抑鬱症復發衍生至出現軀體化症狀。據悉，軀體化是指情緒壓力無法透過言語或情感表達，而被壓抑到潛意識中，最終通過身體症狀呈現出來。這是一種心理防禦機制，患者將情感上的痛苦轉化為身體上的不適，如肌肉顫抖、呼吸困難等，看似是身體疾病，但根源往往來自心理層面。當出現軀體化症狀，已屬於嚴重抑鬱症的常見症狀之一。抑鬱症患者除了會出現常見的情緒低落、負面想法外，還可能出現「失能」症狀，如躺在床上動彈不得，無法完成日常生活中的簡單任務，甚至無法自主控制身體。

抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

點擊圖片放大
+8
+7

抑鬱症｜抑鬱症屬腦部疾病

對於抑鬱症，青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

點擊圖片放大
+5
+4

抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

點擊圖片放大
+4
+3

抑鬱症｜抑鬱症患者自救方法

根據青山醫院精神健康學院資料，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

  • 讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。
  • 面對困擾時，盡量主動找人幫忙。
  • 避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。
  • 做適量的運動能有助減壓。

抑鬱症｜3招協助抑鬱症病人

  • 以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。
  • 鼓勵病人有一定程度的社交接觸。
  • 發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

方大同離世｜症狀持續1年恐患PGD

本港精神科專科醫生沈君豪醫生曾接受訪問時表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

點擊圖片放大
+8
+7

相關文章：

張國榮離世︱張國榮醫療報告揭患有「生理抑鬱」 抑鬱症自救方法+3招協助抑鬱症患者

抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」 1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫

精神健康︱「金秘書」朴敏英自曝患抑鬱症 捲入欺詐犯舊愛醜聞不敢接戲

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

大S流感病逝｜S媽喪女9日後首發聲　憑歌寄意極心酸　7字揭心聲【附醫生拆解延長性哀傷疾患】
11:02 2025/02/11
大S流感病逝｜S媽喪女9日後首發聲　憑歌寄意極心酸　7字揭心聲【附醫生拆解延長性哀傷疾患】
方大同逝世｜41歲歌手方大同對抗頑疾5年逝世　生前最後貼文曝光
15:46 2025/03/01
方大同逝世｜41歲歌手方大同對抗頑疾5年逝世　生前最後貼文曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
10:22 2025/03/03
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
方大同離世｜方大同曾贈醫護寶貴禮物一生熱愛音樂　方媽媽告別式上交代1件事
12:29 2025/03/03
方大同離世｜方大同曾贈醫護寶貴禮物一生熱愛音樂　方媽媽告別式上交代1件事
方大同逝世｜方大同與大S同月辭世　網民歸咎同一習慣惹禍
13:06 2025/03/03
方大同逝世｜方大同與大S同月辭世　網民歸咎同一習慣惹禍
方大同離世｜方大同最後訪問曝光　自揭因病影響呼吸機能：我還有音樂夢【拆解爆肺3大病徵】
17:51 2025/03/03
方大同離世｜方大同最後訪問曝光　自揭因病影響呼吸機能：我還有音樂夢【拆解爆肺3大病徵】

你可能感興趣

大S流感病逝｜S媽喪女9日後首發聲　憑歌寄意極心酸　7字揭心聲【附醫生拆解延長性哀傷疾患】
11:02 2025/02/11
大S流感病逝｜S媽喪女9日後首發聲　憑歌寄意極心酸　7字揭心聲【附醫生拆解延長性哀傷疾患】
方大同逝世｜41歲歌手方大同對抗頑疾5年逝世　生前最後貼文曝光
15:46 2025/03/01
方大同逝世｜41歲歌手方大同對抗頑疾5年逝世　生前最後貼文曝光
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
10:22 2025/03/03
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光
健康問題 健康養生 薛凱琪 演唱會 抑鬱症

最高瀏覽

出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注
出軌丈夫｜人妻撞破丈夫出軌捉姦在車　與丈夫咆哮對峙小三舉動惹關注
急症室最長等候時間（03月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月20日 時間16:05）
男神入院︱53歲男神受膽石困難上海入院　解釋棄在港醫治北上求醫原因
男神入院︱53歲男神受膽石困難上海入院　解釋棄在港醫治北上求醫原因
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
Cookies成員︱Miki發文回味Cookies合體　楊愛瑾背負小三之名多年終獲丈夫前妻祝福
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子
金秀賢金賽綸｜金賽綸老公傳是紐約上班族有控制狂行徑　受女方2行為觸怒貼婚照被指瘋子