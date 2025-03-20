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海上旅遊︱羅淑佩：正積極與不同營運商探討引入更多維港內外的航線

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（梁偉榮攝）

立法會今日通過由經民聯議員劉業強提出的「善用香港海島和海岸線資源，推動海上旅遊發展」的議員議案，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，文體旅局正積極與不同營運商探討引入更多維港內外的航線，務求為旅客帶來更多、更新的選擇。

劉業強指，必須落實香港無處不旅遊的理念，加快旅遊業的升級，善用1,180公里的海岸線共263個島嶼，根據實質情況推動各種的旅遊的發展。他認為，要妥善用好豐富的海洋資源及自然景觀，促進本港旅遊業升級轉型，最適合的方法是推動遊艇、島嶼、海上生態及度假等發展。他引用國際遊艇設施委員會的數據，目前全球遊艇貿易額高達400億美元，年收入超過500億美元，顯示遊艇旅遊廣受高端旅客的青睞。

劉業強促請政府積極籌謀主動對接國家發展布局，全力推動大灣區遊艇自由行，包括與本地遊艇業保持緊密的溝通，就一些過時的法規拆牆鬆綁，確保業界緊貼市場發展。

郭偉強：應深化香港漁業與餐飲文化的融合

工聯會議員郭偉強提出修正案，指政府應加強發展海上旅遊，完善著名島嶼如東平洲、蒲台島等的基礎設施配套，包括設置採用新能源的供水供電系統和電訊網絡基站。他又指應深化香港漁業與餐飲文化的融合，在著名港灣如青山灣、香港仔、鯉魚門等規劃建設多功能漁人碼頭，串聯避風塘海鮮食肆、海產市場、遊艇停泊區等豐富業態共同發展。

羅淑佩：令維港觀光遊的產品多元化

羅淑佩在總結發言時指，維多利亞港是香港最具代表性的景點之一，現時維港的旅遊項目主要是以觀光遊為主，集中中環、尖沙咀和灣仔一帶，路線和形式的確比較單一，「我們的策略是令維港觀光遊的產品多元化，善用東部和西部的水域。」

她續指，會用好即將於今年內啓用的鯉魚門新公眾登岸設施，以及位於西九文化區M+博物館外的碼頭，藉着善用維港東、西部包括郵輪碼頭一帶水域的部署，一方面進一步加強鯉魚門以至啟德地區的吸引力，另一方面亦利便旅客乘「水上的士」等到訪西九文化區。

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