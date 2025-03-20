交流合作｜李家超︰港與黑龍江簽署多份合作協議　涵體育、旅遊、教育、青年交流、經貿等領域

▲ 李家超表示，香港與黑龍江簽署多份合作協議，涵蓋體育、旅遊、教育、青年交流、經貿等領域。(政府新聞處圖片)

行政長官李家超今日表示，香港與黑龍江簽署多份合作協議，涵蓋體育、旅遊、教育、青年交流、經貿等領域，進一步鞏固和深化兩地的合作優勢。

黑龍江—香港投資合作交流會今日舉行，李家超指，黑龍江是裝備製造業、能源工業和農業基地，是國家向北開放的重要窗口。香港是國際金融、航運、貿易中心。龍港兩地往來頻繁，在經貿、文化、青年發展等多方面關係緊密。香港一直是黑龍江最大的外資來源地，截至去年底，港商在黑龍江投資總額超過340億美元。

李家超、黑龍江省委書記、省人大常委會主任許勤、中聯辦副主任尹宗華見證兩地代表簽署合作備忘錄。

▲ 李家超、黑龍江省委書記、省人大常委會主任許勤、中聯辦副主任尹宗華見證兩地代表簽署合作備忘錄。(政府新聞處圖片)

李家超今日亦在禮賓府與許勤會面，就深化龍港合作交流意見。他說，歡迎更多黑龍江的企業和人才來港舉辦和參與不同的活動，並歡迎更多黑龍江旅客來港，親身體驗香港中西文化薈萃的獨特魅力。他說，特區政府駐北京辦事處和駐遼寧聯絡處會繼續發揮橋樑作用，促進龍港兩地在體育、經貿投資、旅遊、教育和青年交流等領域深化合作，共同為國家高質量發展作出新的更大貢獻。

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