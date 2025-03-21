情緒健康｜遭重金誘騙包食宿連性招待　台男網紅緬甸被「賣豬仔」

【緬甸／誘騙／賣豬仔／失聯】台灣網紅直播主「阿祐」去年遭同鄉設局誘騙至緬甸詐騙園區，之後失聯長達半年，日前終與家屬取得聯繫，其家人曝光阿祐被「賣豬仔」後種種非人經歷，揭誘騙手法竟由台灣人設局、鎖定同胞下手，再將人一步步騙入緬甸。全球反詐騙組織（GASO）證實，緬甸苗瓦迪地區至少仍有100多人被軟禁，呼籲受害者把握機會向軍方求救。

最新影片

綜合台媒及《娛樂星聞》報道，阿祐於去年11月台南友人「阿峰」以「攜帶黃金至泰國可獲50至60萬報酬」為由，並承諾全額負擔機票、住宿及「招待當地性生活」引誘阿祐赴泰。阿祐抵達泰國後便被帶往緬甸詐騙園區，期間遭到多次轉賣，去往不同集團。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

抵達後緬甸慘被賣豬仔，受盡折磨半年（點擊圖片閱讀詳情）：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

其兄透露指，阿祐每日被關進小黑屋毒打，雙手銬於床頭櫃，更遭電擊逼供，身心嚴重受創；詐騙集團更強迫他錄製語音向家人報平安，內容大意為：「我現在人沒事，短時間無法回去」，家人接聽時更聽到背景中傳出中國口音男子喝令表示：『有講就好了，趕快掛電話』。

阿祐親友坦言，誘騙阿祐去緬甸的都是台灣人，最初有一名住彌陀的葉姓男子將台南阿峰騙去緬甸，然後阿峰又用相同術語詐騙阿祐，先當網友約見面聊天取信，之後再騙去緬甸：

他（葉姓男子）是騙另外一個人過去，另外一個人（阿峰）才去騙我弟弟過去的。還在緬甸打死一名台灣人，這種還叫人嗎？

緬甸騙案｜靠「連環誘騙」模式進行誘騙 1關鍵增加解救機會

全球反詐騙組織（GASO）就相關案件證實，詐騙集團透過「連環誘騙」模式，由在台同鄉鎖定目標建立信任，再以高報酬、性招待話術誘至東南亞。GASO成員Sammy表示，受害者一旦入境即遭轉賣至緬甸、柬埔寨等地園區，淪為人口販運商品，目前緬甸苗瓦迪地區至少仍有100多名台灣人遭受軟禁，現正等待軍方排查救援。

全球反詐騙組織拆解騙案詳情（點擊圖片閱讀詳情）：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Sammy呼籲阿祐尚未被救出，需主動向軍方表明「我要走」以爭取第二波救援：

1號碼頭（百盛園區）已經排查過了，其他台灣人也回來了，所以叫他等著就好了。已經被軍方解救出來就沒事，他如果還在園區，接下來會有第二波排查，記得說要走、沒什麼事情。

目前阿祐家屬正透過國際管道協尋救援，並提醒大眾警惕「高報酬跨境工作」話術。GASO強調，此類詐騙案多利用社群媒體滲透，民眾應查證海外邀約真實性，避免落入陷阱。

資料來源：娛樂星聞

相關內容

網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔 單親媽急籌4.5萬元贖19歲子

王星事件｜台灣火舞表演者求職被騙至緬甸詐騙營終脫身 憶園區受刑慘況：上千人受騙 曾遇兩港女

心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸 事發1個月獲救回家慘況曝光

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5